Majitelé nových iPhonů 17 (Pro) a Air hlásí problémy! Telefony jim prý chodí poškrábané již v krabičkách

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se těla nových iPhonů 17 (Pro) a Air podle čím dál tím většího množství příspěvků na sociálních sítích a v diskuzních fórech dají velmi snadno poškrábat. Jak se však bohužel zdá, snadné poškrábání není jediný problém, který tyto telefony trápí. V čím dál tím větší míře se totiž začínají objevovat i příspěvky poukazující na to, že některé nové iPhony chodí s určitým poškozením již z výroby. Za těmito problémy přitom nemusíme chodit příliš daleko. Poškozený iPhone 17 Pro totiž z krabičky vybalil třeba i český technologický youtuber Vítek Havliš.
Zdá se, že kontrola kvality u nových Apple produktů je letos buď mírnější, nebo méně kvalitní. Zejména na X (dříve Twitteru) se totiž objevuje čím dál tím víc fotek, které ukazují zejména miniaturní „ťukance“, přes které u rámečků telefonů prosvítá podkladový stříbrný hliník. Zatímco na světlé variantě se pak tato poškození vzhledem k barvě ještě relativně dobře ztratí, na tmavě modrém či oranžovém iPhonu jsou vidět poměrně značně. Nejedná se však jen o tyto „tukance“, na které si uživatelé stěžují. Minimálně v jednom případě totiž měl dojít telefon s poškrábaným zadním fotomodulem, což by samozřejmě taktéž nemělo Applu proklouznout. Zdá se tedy, že návrat z titanu na hliník s sebou přináší čím dál tím nepříjemnější pachuť, která navíc pravděpodobně bude jen a jen sílit. Protože měkkost hliníku oproti titanu v kombinaci s tím, že se u něj dá proškrábnout až na přírodní odstín, určitě pozitivní není.