iPhone místo platebního terminálu se rozšiřuje! Apple spustil Tap to Pay v dalších evropských zemích

Jablečná platební služba Tap to Pay, která dokáže proměnit iPhone v bezkontaktní platební terminál, se dnes dočkala dalšího rozšíření. Poté, co relativně nedávno dorazila do České republiky a o nějaký ten týden později i na Slovensko, totiž dnes Apple oznámil, že je funkce nově dostupná v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Monaku a Norsku. Pro obchodníky, ať už jde o malé podnikatele nebo větší společnosti, to znamená možnost používat iPhone jako plnohodnotný terminál pro bezkontaktní platby bez nutnosti pořizovat speciální hardware.
Tap to Pay si svou premiéru odbylo konkrétně v poprvé v únoru 2022 v USA a postupně se šíří do dalších částí světa. iPhone díky němu dokáže přijímat platby přes Apple Pay, bezkontaktní platební karty i jiné digitální peněženky s tím, že veškeré transakce jsou šifrované a Apple ani obchodník nemají přístup k informacím o tom, co bylo zakoupeno nebo kdo platbu provedl.
Technologie funguje přes NFC, přičemž podporuje i zadávání PIN kódu, včetně přístupnosti pro uživatele se speciálními potřebami. V praxi tak stačí mít iPhone XS nebo novější, otevřít aplikaci podporující Tap to Pay, zadat částku a přiložit telefon zákazníkovi k jeho platební kartě či zařízení a je hotovo. Platba probíhá stejně jednoduše, jako kdyby zákazník platil přes klasický terminál.
V jednotlivých zemích bude Tap to Pay fungovat přes vybrané platební služby. V Estonsku a Litvě se zapojily SumUp a Revolut, v Lotyšsku SumUp, v Monaku Adyen a BNP Paribas a v Norsku bude nabídka nejširší – od Adyen a Nexi přes PayPal, Stripe či SumUp až po Surfboard Payments a Viva.com.