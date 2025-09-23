Zavřít reklamu

iPhone místo platebního terminálu se rozšiřuje! Apple spustil Tap to Pay v dalších evropských zemích

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Jablečná platební služba Tap to Pay, která dokáže proměnit iPhone v bezkontaktní platební terminál, se dnes dočkala dalšího rozšíření. Poté, co relativně nedávno dorazila do České republiky a o nějaký ten týden později i na Slovensko, totiž dnes Apple oznámil, že je funkce nově dostupná v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Monaku a Norsku. Pro obchodníky, ať už jde o malé podnikatele nebo větší společnosti, to znamená možnost používat iPhone jako plnohodnotný terminál pro bezkontaktní platby bez nutnosti pořizovat speciální hardware.

Mohlo by vás zajímat

Tap to Pay si svou premiéru odbylo konkrétně v poprvé v únoru 2022 v USA a postupně se šíří do dalších částí světa. iPhone díky němu dokáže přijímat platby přes Apple Pay, bezkontaktní platební karty i jiné digitální peněženky s tím, že veškeré transakce jsou šifrované a Apple ani obchodník nemají přístup k informacím o tom, co bylo zakoupeno nebo kdo platbu provedl.

apple pay tap iphone 9to5mac Large

Technologie funguje přes NFC, přičemž podporuje i zadávání PIN kódu, včetně přístupnosti pro uživatele se speciálními potřebami. V praxi tak stačí mít iPhone XS nebo novější, otevřít aplikaci podporující Tap to Pay, zadat částku a přiložit telefon zákazníkovi k jeho platební kartě či zařízení a je hotovo. Platba probíhá stejně jednoduše, jako kdyby zákazník platil přes klasický terminál.

V jednotlivých zemích bude Tap to Pay fungovat přes vybrané platební služby. V Estonsku a Litvě se zapojily SumUp a Revolut, v Lotyšsku SumUp, v Monaku Adyen a BNP Paribas a v Norsku bude nabídka nejširší – od Adyen a Nexi přes PayPal, Stripe či SumUp až po Surfboard Payments a Viva.com.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.