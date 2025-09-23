iOS 26.1 Beta 1 je tu! Jaké jsou novinky?

Apple vydal první beta verzi iOS 26.1, jen týden po oficiálním spuštění iOS 26. Hlavní novinkou je rozšíření Apple Intelligence o nové jazyky, ale změn je více.
Apple Intelligence a překlady
Apple Intelligence je nyní dostupná v dánštině, nizozemštině, norštině, portugalštině (Portugalsko), švédštině, turečtině, tradiční čínštině a vietnamštině. Funkce AirPods Live Translation byla rozšířena o japonštinu, korejštinu, italštinu a čínštinu (tradiční i zjednodušenou). Bohužel, čeština v obou případech stále chybí.
Vizuální změny a novinky v aplikacích
V aplikaci Telefon má číselník nové provedení s efektem Liquid Glass. V Apple Music lze nově přejetím po názvu skladby přepínat na další nebo předchozí píseň. Aplikace Fotky získala upravený posuvník pro procházení videí a navigační lišta má výraznější „zmražený“ vzhled, který je lépe viditelný na světlém pozadí.
V Kalendáři se události z různých kalendářů zobrazují s barevným pozadím, což zlepšuje přehlednost. Safari má širší spodní panel karet s menším odsazením kolem hran, což zjednodušuje ovládání.
Bezpečnostní změny
Apple přejmenoval funkci Rapid Security Updates na Background Security Improvement. Tato funkce umožňuje instalovat bezpečnostní záplaty a systémové soubory ještě před vydáním standardní aktualizace iOS. V případě problémů mohou být dočasně odstraněny a opraveny v další aktualizaci.
Fotogalerie
iOS 26.1 Beta 1 tak kromě podpory více jazyků přináší drobné, ale praktické změny napříč aplikacemi a důležité vylepšení bezpečnosti.