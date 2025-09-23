Apple powerbanka pro iPhone Air vám nabije i iPhone 17 Pro. Tedy alespoň se tak tváří

Když Apple na své zářijové Keynote světu představil ultratenkou MagSafe powerbanku, leckoho záhy velmi zklamalo, že je kompatibilní jen s iPhonem Air, který ji jakožto jediný iPhone „obleče“ na svá záda. Záhy se sice ukázalo, že vedle iPhone Air dokáže powerbanka nabít alespoň pomocí kabelu i drobnou elektroniku, které stačí 4,5W příkon, ve vzduchu však visela otázka, zda by přeci jen tato powerbanka nemohla posloužit i jakožto bezdrátová „nouzovka“ pro iPhony. Právě to jsem se rozhodl sám vyzkoušet, abych mohl nyní s klidným svědomím říci, že nemohla.
Ačkoliv powerbanka nabízí podporu bezdrátového nabíjení a tedy by logicky leckdo čekal, že při správném nasměrování nabíjecí cívky dokáže nabít i jakýkoliv jiný produkt s podporou bezdrátového nabíjení, není tomu tak. A je to vlastně docela zajímavé. Když jsem totiž na powerbanku přiložil iPhone 17 Pro a trochu si pohrál s jeho nasměrováním, vyskočila mi na jeho displeji animace MagSafe nabíjení a dokonce se mi na něm zobrazila i grafika powerbanky s informací o stavu její baterie. Spolu s tím se mi u baterie telefonu objevil blesk signalizující nabíjení a já tak čekal, že přeci jen nějakou tu energii do 17 Pro přenesu. Nicméně, nestalo se tak.
Fotogalerie
Za půl hodiny nabíjení se mi nejenže baterie nenabila ani o 1 %, ale dokonce se mi právě o 1 % vybila. Zatímco v 11:17 jsem tak zahajoval test se 71% baterií, v 11:47 jsem jej končil se 70% baterií. Spuštění animace je tedy spíš jen pozůstatkem v iOS, který vás oklame a vyvolá ve vás planou naději v to, že když budete mít na blízku někoho s iPhone Air a powerbankou k němu, budete jí schopni bezdrátově využít i vy. To totiž neplatí.