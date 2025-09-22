Apple chystá revoluci ve videu? Vyvíjí přelomovou závěrku pro iPhone, která smaže želé efekt i blikání světel

Apple si zaregistroval nový patent, který odhaluje vývoj globální závěrky pro iPhone. Technologie, jež může zcela změnit podobu mobilního videa. Globální závěrka znamená, že celý snímek se zaznamená v jediném okamžiku, místo aby se četl řádek po řádku. Výsledek? Rovné linie i při rychlém pohybu, méně blikajících pruhů pod LED osvětlením a profesionálnější vzhled videa.
Dnešní telefony používají tzv. rolling shutter, který čte obraz postupně. Rychlý pohyb proto často způsobuje zkreslení nebo želé efekt. Globální závěrka naopak zmrazí scénu najednou a data ukládá později. Apple v patentu popisuje třívrstvou konstrukci pixelu, kde první vrstva zachytává světlo, druhá vrstva slouží jako „čekárna“, do níž se světlo v okamžiku závěrky přesune, a třetí vrstva převádí uložené světlo na digitální hodnoty. Řešení šetří místo a zachovává co nejvíce světla. Díky tomu je možné globální závěrku implementovat i v malých smartphonech, aniž by utrpěla kvalita snímků.
Fotogalerie
Pokud se patent promění v realitu, iPhone by mohl nabídnout výhody, které dosud patřily profesionálním kamerám. Rychlý pohyb by vypadal přirozeně bez deformace, LED světla by méně způsobovala rušivé blikání a synchronizace více kamer by byla snazší. Filmaři by navíc získali čistší obrazové podklady pro vizuální efekty a postprodukci. Pro tvůrce obsahu by to znamenalo stabilnější záznamy z dronů, helmy či auta. Ale i globální závěrka má své kompromisy. Každý pixel pojme o něco méně světla, což může být problém v extrémně tmavých scénách. Apple se snaží tento nedostatek vyvážit speciálními clonami a strukturou pixelů, která minimalizuje nežádoucí světelné úniky. Jak bude kvalita v noci vypadat v praxi, ukážou až první testy. Na závěr je nutné říct, že se jedná pouze o patent, který Apple nemusí nikdy uvést.