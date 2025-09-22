Zavřít reklamu

Apple chystá revoluci ve videu? Vyvíjí přelomovou závěrku pro iPhone, která smaže želé efekt i blikání světel

Jan Vajdák
Apple si zaregistroval nový patent, který odhaluje vývoj globální závěrky pro iPhone. Technologie, jež může zcela změnit podobu mobilního videa. Globální závěrka znamená, že celý snímek se zaznamená v jediném okamžiku, místo aby se četl řádek po řádku. Výsledek? Rovné linie i při rychlém pohybu, méně blikajících pruhů pod LED osvětlením a profesionálnější vzhled videa.

Dnešní telefony používají tzv. rolling shutter, který čte obraz postupně. Rychlý pohyb proto často způsobuje zkreslení nebo želé efekt. Globální závěrka naopak zmrazí scénu najednou a data ukládá později. Apple v patentu popisuje třívrstvou konstrukci pixelu, kde první vrstva zachytává světlo, druhá vrstva slouží jako „čekárna“, do níž se světlo v okamžiku závěrky přesune, a třetí vrstva převádí uložené světlo na digitální hodnoty. Řešení šetří místo a zachovává co nejvíce světla. Díky tomu je možné globální závěrku implementovat i v malých smartphonech, aniž by utrpěla kvalita snímků.

Apple Is Developing A Global Shutter Sensor For iPhone.007 Apple-Is-Developing-A-Global-Shutter-Sensor-For-iPhone.007
Apple Is Developing A Global Shutter Sensor For iPhone.006 Apple-Is-Developing-A-Global-Shutter-Sensor-For-iPhone.006
Apple Is Developing A Global Shutter Sensor For iPhone.005 Apple-Is-Developing-A-Global-Shutter-Sensor-For-iPhone.005
Pokud se patent promění v realitu, iPhone by mohl nabídnout výhody, které dosud patřily profesionálním kamerám. Rychlý pohyb by vypadal přirozeně bez deformace, LED světla by méně způsobovala rušivé blikání a synchronizace více kamer by byla snazší. Filmaři by navíc získali čistší obrazové podklady pro vizuální efekty a postprodukci. Pro tvůrce obsahu by to znamenalo stabilnější záznamy z dronů, helmy či auta. Ale i globální závěrka má své kompromisy. Každý pixel pojme o něco méně světla, což může být problém v extrémně tmavých scénách. Apple se snaží tento nedostatek vyvážit speciálními clonami a strukturou pixelů, která minimalizuje nežádoucí světelné úniky. Jak bude kvalita v noci vypadat v praxi, ukážou až první testy. Na závěr je nutné říct, že se jedná pouze o patent, který Apple nemusí nikdy uvést.

