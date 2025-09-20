Nastavte si na iPhone s iOS 26 nové vyzváněcí tóny

Apple 15. září vydal finální verzi systému iOS 26 pro všechny uživatele iPhonů. Aktualizace přináší řadu významných novinek – od nového designu Liquid Glass přes funkci filtrování příchozích hovorů až po zdánlivě drobnou, ale příjemnou změnu v podobě nových vyzváněcích tónů. Celkem se jich objevilo sedm, z toho šest tvoří variace na legendární melodii Odrážení, která doprovází iPhony už od dob iOS 18.
Celkem je k dispozici sedm nových melodií. Šest z nich vychází z dobře známého tónu Odrážení, který si Apple před lety vybral jako výchozí vyzvánění pro iPhony. Nyní mu dal zcela nový kabát a nabídl uživatelům různé hudební variace. Výsledkem jsou tóny Výchozí, Impuls, Jezírko, Lehkost, Pop, Snění a Zrcadlení.
Jak nastavit nové vyzváněcí tóny v iOS 26
- Na vašem iPhonu spusťte Nastavení.
- Zvolte Zvuky a haptika.
- Vyberte Vyzvánění.
- Pro výběr některé z variant tónu Odrážení klepněte na příslušnou položku, tóny se vám objeví v rozbaleném menu.
Fotogalerie
Vedle remixů Reflection se objevuje ještě jedna zcela nová melodie – Little Bird. Na rozdíl od ostatních není vázaná na původní tón a nabízí samostatný charakter. Je lehká, svěží a působí, jako by měla ambici stát se novou klasikou mezi vyzváněcími tóny iPhonu.
Pokud si chcete nové tóny vyzkoušet, najdete je v nastavení telefonu. Stačí otevřít Nastavení, klepnout na Zvuky a haptika a zvolit možnost Vyzvánění. U tónu Reflection se po rozbalení objeví šest nových remixů a Little Bird se nachází přímo v seznamu ostatních melodií.