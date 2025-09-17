Zavřít reklamu

Apple přidává nové nástroje na ochranu dětí a náctiletých na internetu

Jiří Filip
Apple přidává nové nástroje na ochranu dětí a náctiletých na internetu, které jsou počínaje dneškem k dispozici napříč zařízeními Applu včetně iPhonu, iPadu, Macu, Apple Watch, Apple Vision Pro a Apple TV. Tyto novinky představují další způsoby, jak Apple pomáhá rodičům věkově uzpůsobit obsah, který se zobrazuje jejich dětem v zařízení od momentu, kdy si ho vybalí z krabičky. Konkrétně se jedná o nástroje, které vychází z již zavedených rodičovských kontrol pro Čas u obrazovky a App Store.

Začátkem tohoto roku Apple zjednodušil správu dětských účtů1 a s dnešním dnem se sada rodičovských nástrojů rozrůstá zase o něco víc. Mezi nové funkce, které byly původně představeny v červnu, patří:

  • Možnost sdílet v aplikacích věkovou kategorii dítěte způsobem, který je pro ně bezpečný.
  • Rozšířená výchozí ochrana pro náctileté ve věku od 13 do 17 let.
  • Podrobnější věková hodnocení v App Storu pro dospívající (13+, 16+ a 18+) a konkrétnější označování aplikací, aby měli rodiče větší přehled o tom, které aplikace jsou pro děti vhodné a co obsahují, například reklamu, uživatelsky generovaný obsah nebo rodičovskou kontrolu.
  • Upravené komunikační limity, které nabízí možnost rodičovského schvalování žádostí o kontakty na děti při používání aplikací od Applu.

Prostřednictvím těchto nástrojů chce Apple zajistit, že se ke všem uživatelům dostane smysluplný a věku úměrný obsah a že rodiče budou mít k dispozici nástroje, které jejich děti při brouzdání na internetu ochrání. A jak je u Applu zvykem, všechny tyto novinky jsou uživatelsky přívětivé, bezpečné a myslí na soukromí uživatelů.

Další informace o nástrojích, kterými Apple pomáhá chránit děti a náctileté na internetu, jsou k dispozici na stránce apple.com/families.

Dostupnost

Nové funkce jsou k dispozici v rámci bezplatné aktualizace systémů iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 a tvOS 26 na podporovaných zařízeních. Více informací o dostupnosti najdete na stránce apple.com. Některé funkce nemusí být k dispozici ve všech oblastech a jazycích či na všech modelech.

