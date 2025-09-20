AirPods Pro 2 vs. AirPods Pro 3: Vyplatí se upgrade?

Apple letos představil třetí generaci svých AirPods Pro a řadě majitelů předešlého modelu vyvstala otázka, zda se vyplatí přejít na „trojky“. Oba modely se na první pohled liší vlastně jen málo, při bližším prozkoumání se ale určité rozdíly přece jen najdou.
Drobná vylepšení, která uživatel ocení
AirPods Pro 3 přinášejí především lepší zvuk a aktivní potlačení hluku, které Apple označuje za dvojnásobně účinné. Díky novým pěnově-silikonovým nástavcům je navíc snazší dosáhnout těsného utěsnění ucha, což je klíčové pro maximální efektivitu ANC i basovou odezvu. Design se jemně změnil, sluchátka jsou kompaktnější a pohodlnější i při delším nošení.
Další velkou novinkou je integrovaný senzor srdečního tepu – funkce, která se sice nesrovná s chytrými hodinkami, ale pro fitness nadšence může být zajímavým doplňkem. Vylepšení se dočkal i mikrofon, takže hovory zní čistěji. Nová certifikace IP57 zajišťuje vyšší odolnost vůči vodě a prachu, což ocení zejména sportovci.
Výdrž baterie jako hlavní lákadlo?
Nejvíce patrné zlepšení se ale týká výdrže baterie: zatímco AirPods Pro 2 zvládaly maximálně 6 hodin s aktivním potlačením hluku, novinka nabízí až 8 hodin. Společně s pouzdrem se tak celková doba poslechu posouvá na velmi slušné hodnoty.
Fotogalerie
AirPods Pro 2 vs. AirPods Pro 3 – hlavní rozdíly v bodech
Přechod z AirPods Pro 2 na AirPods Pro 3 nemusí být na první pohled zřejmý, protože design obou modelů je podobný. Apple ale zapracoval na detailech, které dohromady tvoří poměrně výrazný posun – ať už jde o zvuk, baterii, odolnost nebo komfort při nošení. Klíčové rozdíly se dají shrnout do několika bodů:
- Design: AirPods Pro 3 s novými pěnově-silikonovými nástavci (5 velikostí).
- Zvuk: lepší basy a čistší projev díky nové akustické architektuře.
- ANC: až 2× účinnější než u AirPods Pro 2.
- Mikrofony: vylepšená kvalita hlasových hovorů.
- Senzory: přidán snímač srdečního tepu.
- Odolnost: AirPods Pro 2 IPX4 vs. AirPods Pro 3 IP57.
- Baterie: AirPods Pro 2 – až 6 hodin, AirPods Pro 3 – až 8 hodin.
- Pouzdro: AirPods Pro 2 s čipem U1, AirPods Pro 3 s novým U2 (lepší přesnost vyhledávání).
Pokud máte AirPods Pro 2 a jste s nimi spokojeni, upgrade není nezbytný – většina softwarových novinek (např. Live Translation) dorazí i na starší model. AirPods Pro 3 ale nabízejí zřetelné zlepšení v nejdůležitějších oblastech: zvuk, ANC, výdrž a odolnost. Pokud vaše „dvojky“ už slábnou na baterii, nebo vám neseděl jejich tvar, přechod na novější generaci smysl rozhodně má.