WELOCK Touch41 a WIFIBOX3 – dveře, které si pamatují váš prst, telefon i hlas

Komerční sdělení: V době, kdy chytré domácnosti ovládají světla, termostaty a spotřebiče, zůstává klasický zámek na dveřích často opomíjeným článkem. WELOCK přichází s řešením, které proměňuje dveře na skutečně inteligentní zařízení. Touch41 je zámek, který si pamatuje váš prst a rozpozná jej během pouhých 0,5 sekundy s přesností až 98 %. V praxi to znamená, že ať máte ruce plné nákupů, děti na rameni, nebo spěcháte do práce, dveře se otevřou okamžitě a bez jakéhokoli zdržení.
WELOCK Touch41
Instalace je překvapivě jednoduchá. Touch41 je navržen pro většinu evropských profilů dveří a jeho nastavitelný cylindr umožňuje flexibilně přizpůsobit délku – zvenku od 40 do 55 mm a zevnitř od 30 do 60 mm. Celé tělo je vyrobeno z kombinace nerezové oceli, zinku a plastu, což zaručuje pevnost a dlouhou životnost, přitom neztrácí na estetice. Průměr kliky je 46 mm zvenku a 38 mm zevnitř, délka samotného zámku je 56 mm zvenku a 57 mm zevnitř, váha 600 g – díky tomu působí robustně, ale nepřeplácaně. V balení najdete kromě samotného zámku tři RFID karty, dva speciální imbusové klíče a přehledný návod, takže instalace je otázkou desítek minut a nepotřebujete žádného odborníka.
Ovládání je druhou silnou stránkou Touch41. WELOCK aplikace umožňuje sdílet virtuální klíče s rodinou, přáteli nebo službami, a to s přehledným nastavením časových limitů i oprávnění. Historie odemčení je okamžitě dostupná, takže vždy víte, kdo a kdy vstoupil. Pro ty, kdo preferují hlasové ovládání, Touch41 podporuje Alexa, takže odemknete dveře příkazem „Alexa, otevři dveře“ – praktické a zároveň bezpečné, protože hlasový příkaz je jen jedna z možností, ne jediná cesta.
Touch41 je nyní dostupný se slevou až €60 při použití kupónu VD63, takže konečná cena činí €126. Navíc vám bude dodán z evropského skladu a s dvouletou zárukou, takže servisní starosti odpadávají.
WELOCK WiFi Box3
A pokud chcete mít kontrolu nad dveřmi i na dálku, přichází na scénu WELOCK WIFIBOX3. Tato Wi-Fi brána promění váš interkom v inteligentní zařízení, které můžete ovládat smartphone – od odemykání až po kontrolu, zda jsou dveře zavřené. Funkce jsou opravdu rozsáhlé: můžete na dálku přidávat nebo mazat RFID karty, otisky prstů i přístupové kódy, sledovat historii odemčení, přijímat upozornění, pokud někdo dveře otevře, a mít úplnou kontrolu nad přístupem. WIFIBOX3 se díky propojení se zámkem Touch41 stává prakticky centrem bezklíčového života.
Zkušenosti z každodenního používání potvrzují, že kombinace Touch41 a WIFIBOX3 mění rutinu na pohodlný a bezpečný zážitek. Ráno už netrávíte čas hledáním klíčů, odpoledne můžete z kanceláře odemknout dveře návštěvě a večer jednoduše zkontrolovat, že všechny dveře jsou zavřené.
WIFIBOX3 nyní stojí €99 a bude vám dodán z evropského skladu a s dvouletou zárukou, takže servisní starosti odpadávají.
Pokud chcete, aby vaše domácnost byla moderní, bezpečná a pohodlná, WELOCK Touch41 a WIFIBOX3 představují kombinaci, která plně zaslouženě patří do chytré domácnosti 21. století. Prst, telefon nebo hlas – to vše stačí k tomu, aby vaše dveře fungovaly podle vašich představ.
