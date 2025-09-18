Skvělé poutko KeySmart AirClip pro váš AirTag nyní seženete takřka za polovinu

Komerční sdělení: Každý, kdo používá AirTag, ví, že jeho praktičnost stojí na kombinaci technologie a bezpečného uchycení. A právě tady přichází KeySmart® AirClip, poutko, které posouvá jednoduché nošení AirTagu na úplně novou úroveň. Jeho design Twist-and-Lock zajišťuje, že AirTag zůstane vždy na svém místě, a přitom se s ním snadno manipuluje a instaluje. AirClip nabízí dvě možnosti připevnění – můžete využít látkovou smyčku, která se pohodlně omotá kolem tašky, kabelky nebo batohu, anebo kovový kroužek, který AirTag bezpečně spojí s klíčenkou či zavazadlem. To z něj činí univerzální řešení, které oceníte u peněženky, zavazadel i každodenních doplňků.
Jedním z klíčových detailů je otevřený design, který nechává na AirTagu viditelné gravírování, takže nikdy nepřehlédnete svůj tag na letišti nebo v davu zavazadel. Současně zajišťuje, že signál AirTagu dosáhne maximální vzdálenosti, bez jakéhokoli rušení. A pokud se obáváte poškrábání, AirClip přichází s designem Raised Edge, který chrání AirTag před nárazy a poškozením. AirClip je praktický, elegantní a maximálně funkční, a přitom se nesnaží měnit samotný AirTag – ten není součástí balení, ale díky němu zůstává spolehlivě připevněný, bezpečný a vždy po ruce. A co je nejlepší? Běžná cena tohoto poutka je 179 Kč, avšak díky nynější slevě 48 % jej seženete jen za 179 Kč. Je tedy rozhodně o co stát.