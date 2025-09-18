Zavřít reklamu

Nejde vám na Mac Studio nainstalovat nový macOS Tahoe? Nejste v tom sami!

Mac
Jiří Filip
Pokud vlastníte Mac Studio s čipem M3 Ultra a marně se snažíte nainstalovat nový macOS Tahoe, máme pro vás svým způsobem dobrou zprávu – nejste v tom sami. Krátce po vydání veřejné verze tohoto OS se totiž ukázalo, že všechny Macy s tímto čipem trápí chyba, která instalaci znemožňuje. A jak se zatím zdá, neexistuje možnost, jak celý problém vyřešit, zatím neexistuje. 

Chyba se projevuje naprosto jednoduše a to konkrétně tak, že uživatel spustí aktualizaci, ta se tváří, že probíhá zcela standardně, stroj se restartuje, ale místo macOS Tahoe se znovu načte starší macOS Sequoia 15.7 a  pokus o instalaci selže pokaždé znovu. Podle diskusí na Apple Support Communities se zdá, že problém souvisí s ovladačem pro Apple Neural Engine, který se sice načte, ale následná hardwarová kontrola selže a celý proces se zastaví. Nepomáhá ani aktualizace přes klasické rozhraní, ani Safe Mode, ani Recovery Mode.

macOS 26 Tahoe official 1 macOS 26 Tahoe official 1
macOS 26 Tahoe official 2 macOS 26 Tahoe official 2
macOS 26 Tahoe official 3 macOS 26 Tahoe official 3
macOS 26 Tahoe official 4 macOS 26 Tahoe official 4
macOS 26 Tahoe official 5 macOS 26 Tahoe official 5
macOS 26 Tahoe official 6 macOS 26 Tahoe official 6
macOS 26 Tahoe official 7 macOS 26 Tahoe official 7
macOS 26 Tahoe official 8 macOS 26 Tahoe official 8
macOS 26 Tahoe official 9 macOS 26 Tahoe official 9
macOS 26 Tahoe official 10 macOS 26 Tahoe official 10
macOS 26 Tahoe official 11 macOS 26 Tahoe official 11
macOS 26 Tahoe official 12 macOS 26 Tahoe official 12
macOS 26 Tahoe official 13 macOS 26 Tahoe official 13
macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
macOS 26 Tahoe official 15 macOS 26 Tahoe official 15
Zatím tedy neexistuje žádné řešení a uživatelé M3 Ultra Mac Studio si musí počkat, až Apple vydá opravný update. Dobrou zprávou je, že kalifornský gigant už o problému ví a dá se očekávat, že oprava proto přijde poměrně rychle.

mac studio a mac pro lsa wwdc 8 mac studio a mac pro lsa wwdc 8
mac studio a mac pro lsa wwdc 10 mac studio a mac pro lsa wwdc 10
mac studio a mac pro lsa wwdc 7 mac studio a mac pro lsa wwdc 7
mac studio a mac pro lsa wwdc 5 mac studio a mac pro lsa wwdc 5
mac studio a mac pro lsa wwdc 13 mac studio a mac pro lsa wwdc 13
mac studio a mac pro lsa wwdc 11 mac studio a mac pro lsa wwdc 11
