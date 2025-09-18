Nejde vám na Mac Studio nainstalovat nový macOS Tahoe? Nejste v tom sami!

Pokud vlastníte Mac Studio s čipem M3 Ultra a marně se snažíte nainstalovat nový macOS Tahoe, máme pro vás svým způsobem dobrou zprávu – nejste v tom sami. Krátce po vydání veřejné verze tohoto OS se totiž ukázalo, že všechny Macy s tímto čipem trápí chyba, která instalaci znemožňuje. A jak se zatím zdá, neexistuje možnost, jak celý problém vyřešit, zatím neexistuje.
Chyba se projevuje naprosto jednoduše a to konkrétně tak, že uživatel spustí aktualizaci, ta se tváří, že probíhá zcela standardně, stroj se restartuje, ale místo macOS Tahoe se znovu načte starší macOS Sequoia 15.7 a pokus o instalaci selže pokaždé znovu. Podle diskusí na Apple Support Communities se zdá, že problém souvisí s ovladačem pro Apple Neural Engine, který se sice načte, ale následná hardwarová kontrola selže a celý proces se zastaví. Nepomáhá ani aktualizace přes klasické rozhraní, ani Safe Mode, ani Recovery Mode.
Fotogalerie
Zatím tedy neexistuje žádné řešení a uživatelé M3 Ultra Mac Studio si musí počkat, až Apple vydá opravný update. Dobrou zprávou je, že kalifornský gigant už o problému ví a dá se očekávat, že oprava proto přijde poměrně rychle.