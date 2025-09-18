iOS 26 umí vaše topení ovládat sám! Nová funkce v Domácnosti nastaví ideální teplotu, ještě než dorazíte

Jedním ze slibů chytré domácnosti je schopnost přizpůsobit se potřebám uživatele automaticky a bez zásahu. Systém iOS 26 tento koncept posouvá dál a nově nabízí funkci Adaptive Temperature přímo v aplikaci Domácnost. Apple popisuje Adaptive Temperature jako možnost nastavit termostat tak, aby se automaticky přizpůsobil třem základním situacím. Konkrétně se jedná o situace, když odcházíte z domova a vracíte se zpět, když jdete spát a probouzíte se nebo když jste dlouhodobě pryč.
iPhone přitom využívá on-device inteligenci, aby předpověděl, kdy se chystáte domů, a zajistil příjemnou teplotu ještě před vaším příchodem. Stejně tak dokáže šetřit energii tím, že sníží výkon topení či klimatizace v době, kdy jste mimo domov. Podobnou funkcionalitu nabízejí některé chytré termostaty už dnes, nicméně podpora přímo v systému od Applu má dvě zásadní výhody. Jednak těží z integrace s iPhonem a Apple Watch, a to například z nastaveného spánkového režimu. Zároveň se uživatelé mohou spolehnout na silnou ochranu soukromí, kterou Apple dlouhodobě deklaruje. Pro aktivaci Adaptive Temperature je nutné splnit několik podmínek – konkrétně mít home hub (např. Apple TV nebo HomePod), vlastnit kompatibilní Matter termostat a zároveň povolit aplikaci Domácnost přístup k lokalizačním službám.