Apple zřejmě testuje budoucnost chytré domácnosti přímo před našima očima!

Apple tento týden představil visionOS 26 a jednou z jeho nejzajímavějších novinek jsou tzv. prostorové widgety, tedy 3D prvky, které si můžete připnout kamkoli kolem sebe a během nošení Vision Pro je mít stále na očích. Toto řešení bezesporu působí moderně, efektně a hlavně funkčně. Jenže v tichosti možná představují první krok k úplně novému produktu, na který se v kuloárech čeká už několik let. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o chystaném chytrém domácím displeji, který je pracovně označován jako HomePad.

Widgety ve visionOS 26 si můžete různě přizpůsobit, fungují pro Baterii, Kalendář, Hodiny, Hudbu, Počasí nebo třeba Podcasty a samozřejmě mají i podporu třetích stran. A i když vypadají jako typická funkce pro headset, Apple jimi možná nenápadně testuje, jak lidé reagují na přítomnost podobných informačních prvků v prostoru. Právě to je přitom princip, na kterém staví chytré displeje typu Nest Hub nebo Echo Show.

Apple si tak tímto krokem dost možná dělá prototypování v přímém přenosu, kdy ukazuje, jak by mohla vypadat budoucnost domácí obrazovky, která není jen pasivním tabletem na zdi. Možná i proto jsou widgety zatím statické. Jenže co kdyby se časem přeměnily na chytré widgety typu Smart Stack, které vám samy nabídnou přesně to, co potřebujete ve správný čas a bez dotyku? Jinými slovy, mohly by třeba reagovat na blížící se schůzku v kalendáři zobrazením počasí, dopravní situace ve vašem okolí a tak podobně.

Když si k tomu připočteme možnou integraci kamer, podpory Spatial Photos a napojení na HomeKit, je tu zaděláno na zařízení, které bude víc než iPad na zdi. Pravděpodobně se rýsuje něco, co dokáže reagovat na okolí, na uživatele i na čas. A právě tím se může HomePad odlišit od konkurence i od současné nabídky Applu. Jasně, hned v první generaci HomePadu se tak stát nemusí. Že ale bude toto zařízení zásadně těžit z widgetů, to je jasné už nyní. Ty se totiž evidentně stávají čím dál tím důležitější součástí OS Applu jako takových. Vždyť po loňském příchodu widgetů na Macy je letos nasadil Apple i do CarPlay.