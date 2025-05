Apple chystá nový HomePad. Dorazí ještě letos a stane se srdcem chytré

Apple podle všeho finišuje s vývojem zařízení, které by se mělo stát suverénně nejzásadnějším prvkem v rámci vaší chytré domácnosti. A podle informací dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu to vypadá, že novinka nakonec dorazí už ke konci letošního roku a ne až v roce 2026, jak se dříve spekulovalo. Řeč je konkrétně o chytrém displeji, který by měl být zřejmě do jisté míry kombinací iPadu a HomePodu.

Podle dosavadních úniků půjde o jakýsi „HomePad“, tedy inteligentní domácí hub se 7“ čtvercovým displejem, silně připomínajícím konkurenční zařízení od Amazonu či Googlu. Apple ale samozřejmě přidá vlastní know-how a hlubokou integraci s ekosystémem od Siri přes Apple Intelligence až po aplikace jako FaceTime, Kalendář nebo Hudba.

Zajímavostí je také zabudovaná kamera pro videohovory, dobíjecí baterie, nový operační systém homeOS a rozhraní inspirované funkcí StandBy z iPhonu. Celkově by se pak mělo jednat o zařízení, které můžete postavit kamkoli v domácnosti a které vám nabídne nejen rychlý přehled o počasí, kalendáři nebo ovládání chytré domácnosti, ale také například možnost videohovorů se Siri v hlavní roli.

Poměrně zajímavé je to, že o příchodu podobného produktu se hovoří v posledních měsících letech poměrně pravidelně, stejně jako o řadě jeho odkladů. Důvodem zpoždění byla především slabší připravenost Siri a celkový posun v oblasti AI funkcí, které Apple plánoval uvést s iOS 18.4. Ty ale nabraly zpoždění, což Apple sám potvrdil s tím, že Apple Intelligence dorazí až „v průběhu příštího roku“. I přesto už nyní zařízení testují vybraní zaměstnanci přímo u sebe doma.

A pokud si říkáte, jestli tím Apple s chytrou domácností končí, pak vězte, že v šuplíku už má připravený další, mnohem ambicióznější projekt. Mluví se o displeji na robotickém rameni s AI osobností, který by měl dorazit během jednoho až dvou let. Kvůli napjatým termínům však Apple prý ubral z některých funkcí, které se možná objeví až v příštích generacích. Jak se tedy zdá, Apple to s chytrou domácností konečně myslí vážně. A pokud vše půjde podle plánu, dočkáme se první větší vlaštovky ještě letos.