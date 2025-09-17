Chystá se skutečně celoskleněný iPhone? Toto tomu nasvědčuje

Apple při keynote věnované iPhonu 17 mluvil hlavně o výkonu, designu a nových čipech. Ale jedna zdánlivě „menší“ novinka by mohla naznačovat něco mnohem většího. A sice směr k vysněnému celoskleněnému iPhonu, o němž kdysi snil Steve Jobs. Tim Cook se nedávno objevil v americké televizi a vyzdvihoval nové ochranné sklo Ceramic Shield 2, vyvinuté ve spolupráci s firmou Corning. Podle Applu je až o 50 % odolnější než původní Ceramic Shield a zároveň účinněji redukuje odlesky. Na papíře to vypadá jako výrazný posun. A možná i další krok směrem k zařízení, které bude působit jako jednolitý kus skla.
Corning není žádný nováček. Je výrobcem populárního Gorilla Glass, ale Apple do partnerství vložil obří investici ve výši 2,5 miliardy dolarů, která společnosti zajistila exkluzivní zaměření na produkty jablečné společnosti. V Kentucky tak nyní stojí továrna vyrábějící sklo výhradně pro iPhony a Apple Watch. To, že výroba probíhá v USA, Apple prezentuje nejen jako podporu domácí ekonomiky, ale i jako krok k větší kontrole nad vývojem. Z čistě technického pohledu je i přes všechen pokrok jasné, že „nerozbitný iPhone“ zatím neexistuje. Přesto je zjevné, že Apple a Corning směřují k designu, který se blíží vizi jednoho kusu skla, jak o něm kdysi mluvili Steve Jobs a Jony Ive. Každá generace ztenčených rámečků a vylepšeného skla nás posouvá blíž. Samsung či Google se nemohou spoléhat na stejnou exkluzivitu. Corning sice pracuje i na vlastních řešeních typu Gorilla Armor, ale Apple má díky investicím náskok. A možnost mít lepší materiál jen pro sebe. Celoskleněný iPhone možná neuvidíme hned zítra, ale Ceramic Shield 2 ukazuje, že Apple k tomuto cíli směřuje.