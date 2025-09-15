Nový čip Apple N1 v iPhonu 17 má omezenou Wi-Fi 7

Jednou z poměrně nápadných, ale přesto důležitých novinek letošních iPhonů 17, 17 Pro, 17 Pro Max a zcela nového iPhonu Air je vlastní síťový čip Apple N1, který si svou premiéru odbyl teprve minulé úterý na Keynote. Ten se stará o Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i podporu standardu Thread pro chytrou domácnost s tím, že díky němu mohl Apple nahradil řešení od Broadcomu. Vlastní čip mu pak má umožnit lepší optimalizaci, úsporu energie a vyšší stabilitu, což může být pro budoucnost velmi důležitý faktor. Jenže jak se nyní ukázalo v dokumentech amerického regulátora FCC, N1 má i jedno omezení, které část technicky zdatnějších uživatelů nepotěší.
Čip totiž u Wi-Fi 7 podporuje maximálně 160 MHz kanálovou šířku, zatímco samotný standard zvládá až 320 MHz. Jinými slovy, iPhony sice nabídnou všechny výhody Wi-Fi 7 včetně nižší latence, vyšší stability i možnosti přenosu přes 2,4GHz, 5GHz a 6GHz pásmo současně, ale na papíře nedosáhnou nejvyšších možných rychlostí, které Wi-Fi 7 umí.
Fotogalerie
V praxi to však většina uživatelů vůbec nepocítí. Teoretické maximum rychlosti Wi-Fi je totiž stejně mnohdy limitováno poskytovateli internetu, routery nebo reálnými podmínkami prostředí. Ostatně, i loňské iPhony 16 podporovaly jen 160 MHz, přestože využívaly čip od Broadcomu. Naděje, že vlastní Apple řešení limit posune na 320 MHz, se tedy nenaplnily. Pokud jste tedy doufali, že iPhony 17 s N1 nabídnou kompletní 320MHz šířku pásma a absolutní strop Wi-Fi 7, budete zklamaní. Pokud vám ale jde o reálný výkon a stabilitu připojení, nic zásadního se pro vás nemění, na právě naopak Apple poprvé ukazuje, že i v oblasti síťových čipů chce mít vše pod vlastní kontrolou.