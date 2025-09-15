iPhone 18 má přijít s menším Dynamic Islandem. Na Face ID pod displejem ale zapomeňte

Sotva jsme se dočkali představení iPhonů 17, už se na obzoru začínají rýsovat první zvěsti o jejich nástupcích. Například podle čínského leakeru vystupujícího na síti Weibo pod jménem Instant Digital se chystaná řada iPhone 18 dozná menší, ale citelné změny v designu. Tou nejviditelnější má být zmenšený Dynamic Island, který Apple poprvé představil u iPhonů 14 Pro a od té doby jej postupně rozšířil na všechny modely. Přestože se o jeho zmenšení spekulovalo už před letošní generací, nakonec k němu nedošlo. U iPhonů 18 by to už ale měla být realita. Apple tak údajně pomalu směřuje k vysněnému výročí v podobě zcela bezrámečkového skleněného iPhonu.
Fotogalerie
Je tu však jeden poměrně zásadní háček. V souvislosti s iPhone 18 se totiž v minulosti hovořilo a skrytí Face ID pod displejem, což se však podle leakera nestane. Technologie podle něj měla dorazit už s iPhonem 16 Pro, pak se přesouvala na sedmnáctou generaci a nyní to vypadá, že se opět odkládá, tentokrát minimálně do iPhonu 19 Pro. I u osmnáctek tedy zůstane přední Face ID modul stále viditelný, jen zasazená do o něco menšího výřezu. Stejně tak není v plánu ani přední kamera skrytá pod panelem, což jen potvrzuje, že na plně „neviditelný“ čelní modul si budeme muset ještě počkat.
Z první série úniků se tedy iPhone 18 jeví tak trochu smutně. Je nicméně třeba dodat, že zdroj těchto informací má sice na kontě několik přesných předpovědí (například správně odhalil chladicí komoru u iPhonů 17 Pro nebo žlutou variantu iPhonu 14), ale rozhodně není stoprocentní. Z některých jeho úniků nakonec sešlo, a tak je třeba brát i ty nejnovější zprávy s určitou rezervou. Do představení iPhonů 18 navíc zbývá zhruba rok a dá se očekávat, že do té doby se ještě leccos změní, Nechme se tedy překvapit, jak vše nakonec dopadne.