Jak se připravit na watchOS 26

Apple se chystá vydat další generaci operačního systému pro své chytré hodinky a už nyní je jasné, že watchOS 26 přinese celou řadu novinek. Samotná instalace sice probíhá jednoduše a většinou bez problémů, ale pokud chcete mít jistotu, že vše proběhne hladce a vaše data zůstanou v bezpečí, vyplatí se věnovat přípravě trochu času.
Fotogalerie
Ověřte si, zda máte podporovaný model
Prvním krokem by mělo být ověření kompatibility. Apple každoročně aktualizuje seznam podporovaných zařízení, takže není samozřejmé, že se nové funkce dostanou i na starší modely. Pokud vaše hodinky běží na poslední hlavní verzi systému, je šance vysoká, že zvládnou i watchOS 26. Přesto se vyplatí zkontrolovat oficiální informace, aby vás později nic nepřekvapilo.
watchOS 26 kompatibilita:
Nový watchOS 26 nainstalujete na tyto modely:
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch SE (2. generace)
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Ultra 2
Fotogalerie #2
Nezapomeňte na zálohu
Druhým zásadním bodem je záloha. Apple Watch se sice zálohují automaticky přes iPhone, ale před instalací nové verze se doporučuje vytvořit čerstvou kopii dat. Nejjednodušší cestou je spustit ruční zálohování přes iCloud, případně sáhnout po šifrované záloze iPhonu do počítače. Jen ta totiž uchovává i zdravotní a tréninková data, která by jinak mohla být nenávratně ztracena.
Uvolněte si prostor v úložišti
Neméně důležité je také volné místo v úložišti hodinek. Aktualizace operačního systému může zabírat několik gigabajtů a instalátor si vyžádá i rezervu navíc. Pokud máte starší model s menší kapacitou, je dobré smazat nepoužívané aplikace, dočasně vypnout synchronizaci hudby či fotografií a uvolnit si tak prostor. Po dokončení instalace si vše můžete znovu nastavit podle svých potřeb.
Odstranění aplikací na Apple Watch
Připravte iPhone a prostředí pro instalaci
Před samotným upgradem se vyplatí připravit i iPhone, protože bez něj instalace neproběhne. Ujistěte se, že běží na nejnovější verzi iOS, že je připojený k Wi-Fi a že hodinky budou při aktualizaci na nabíječce s minimálně poloviční kapacitou baterie. Stejně tak neuškodí aktualizovat všechny aplikace, aby byly kompatibilní s novým systémem hned od prvního dne.
Naplánujte si čas a dolaďte nastavení
Samotná instalace pak zabere desítky minut, proto je dobré naplánovat si ji například na večer. Po úspěšném upgradu se vyplatí věnovat pár minut základnímu nastavení – projít oznámení, režimy soustředění, ověřit funkčnost Apple Pay nebo zdravotních funkcí. Pokud chcete, aby měření kondice fungovalo co nejpřesněji, doporučuje se také krátká kalibrace GPS pomocí venkovní chůze či běhu.