Alza AirTag nyní seženete se slevou 50 %!

Jiří Filip
Komerční sdělení: Ztrácíte často klíče, peněženku nebo batoh? AlzaGuard Premium Hero Tag je chytrý lokalizační čip s oficiální podporou Apple Find My, který vám tyto starosti ušetří. Stačí jej připnout na klíče, vložit do peněženky či batohu a v aplikaci Najít okamžitě uvidíte jejich polohu stejně jako u svých Apple zařízení – navíc s jistotou bezpečného šifrování.

Hero Tag vysílá zabezpečený Bluetooth signál, který zachytí okolní zařízení Applu a uloží polohu do iCloudu. Díky tomu přesně víte, kde vaše věci jsou, a nechybí ani možnost navigace přímo k nim. Pokud se nachází poblíž, čip jednoduše „prozvoníte“ a najdete podle zvuku. Potěší i funkce upozornění na zapomenutí, která vás okamžitě varuje, pokud něco důležitého necháte za sebou.

AlzaGuard Premium Hero Tag je tak jednoduchým a spolehlivým řešením, jak mít své věci vždy pod dohledem a už nikdy nic neztratit. A to nejlepší? Na Alze jej nyní seženete se slevou 50 %! Běžná cena tohoto lokalizátora je 499 Kč, nicméně díky právě probíhající akci Alza Dy vychází se slevovým kódem ALZADNY50 jen na 250 Kč. 

AlzaGuard Premium Hero Tag ve slevě seženete zde

