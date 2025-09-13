Jaký iPhone byl aktuální, když vyšlo nové GTA?

Série Grand Theft Auto patří mezi největší herní fenomény vůbec. Každý díl dokázal posunout hranice a zapsat se do historie, ať už to bylo otevřeným světem, neskutečnou svobodou nebo šokujícím příběhem. Jenže zatímco Rockstar vydává nové GTA jednou za hodně dlouhou dobu, Apple každý rok servíruje nový iPhone. A právě tohle spojení ukazuje, jak obrovské časové mezery mezi jednotlivými hity od Rockstaru ve skutečnosti jsou. Pojďme se podívat, jaký iPhone jste mohli mít v kapse, když vycházelo konkrétní GTA.
Éra před iPhonem
První velké trojrozměrné GTA III spatřilo světlo světa v roce 2001, Vice City následovalo o rok později a San Andreas v roce 2004. V té době ale žádný iPhone ještě ani neexistoval. Apple se soustředil na iPody a na iPhony jsme si museli počkat až do roku 2007. To znamená, že hráči, kteří tehdy pařili San Andreas, měli maximálně Nokii s barevným displejem a o dotykových telefonech si mohli nechat jen zdát.
Fotogalerie
GTA IV a první generace iPhonů
V roce 2008 přišlo GTA IV, které ukázalo sílu nové generace konzolí a realistické zpracování Liberty City. A právě v té době Apple prodával svůj teprve druhý iPhone – konkrétně iPhone 3G. Ten nabídl App Store, podporu 3G sítí a otevřel bránu modernímu mobilnímu světu. Z dnešního pohledu působí jako předpotopní zařízení, ale tehdy to byla revoluce.
Fotogalerie #2
GTA V a éra iPhonu 5s
Když v roce 2013 Rockstar vydal GTA V, začínala éra iPhonu 5s. Ten poprvé přinesl Touch ID a 64bitový čip A7, čímž ukázal, kam se mobilní technologie posouvají. Zajímavé je, že zatímco GTA V jsme původně hráli na konzolích PlayStation 3 a Xbox 360, hra s námi zůstala i o generace dál a dočkala se verzí pro PS4, PS5 i PC. Podobně i iPhone 5s zůstal v paměti jako legendární model, který definoval novou éru Applu.
Fotogalerie #3
GTA VI a iPhone 17 Pro
A teď, o dlouhých dvanáct let později, se konečně blíží GTA VI. Zatímco Rockstaru trvalo celou dekádu připravit novou hru, Apple mezitím představil třináct generací iPhonů. Dnes tu máme iPhone 17 Pro s hliníkovým tělem, 8× zoomem a výkonem, který se už dávno vyrovná konzolím. Zatímco při vydání GTA V byl standardem 4“ displej, v roce vydání GTA VI je běžné mít v kapse OLED panel s ProMotionem a výkonem schopným zpracovávat ray tracing přímo na mobilu. Co se pak týče GTA VI, to má vyjít 26. května 2026, ale samozřejmě nelze vyloučit další odklad. Je proto možné, že aktuálním iPhonem při jeho vydání bude až model 18 Pro.
Fotogalerie #4
Čas běží jako voda v GTA a iPhony přibývají
Pohled na to, jaké iPhony byly na trhu v době vydání jednotlivých GTA, je až komický. Když Rockstar vydal San Andreas, iPhone ještě vůbec neexistoval. V době GTA IV byl iPhone sotva na začátku a při vydání GTA V jsme teprve objevovali kouzlo Touch ID. A teď, při GTA VI, máme telefony s výkonem herních konzolí, které navíc dokáží nahradit profesionální fotoaparáty. Zatímco iPhone každý rok prochází evolucí, GTA se ozývá jednou za dekádu – a právě proto je každé nové vydání tak velká událost