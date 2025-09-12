Zavřít reklamu

Chcete iPhone 17 Pro za nejlepší cenu? Tady vás vyjde na pár stovek měsíčně

Tiskové zprávy
Letem světem Applem

Komerční sdělení: Předobjednávky nejnovějších iPhonů právě odstartovaly. iPhone 17, 17 Pro (Max) a zcela nový iPhone Air jsou od dnešního dne v předprodeji. Nejvhodněji je pořídíte u Mobil Pohotovosti, kde si můžete novinky od Applu nejenom předobjednat, ale vůbec poprvé také pronajmout, a to už od 659 Kč měsíčně. Při předobjednávce můžete navíc využít splátky bez jakékoli navýšení.

1520 794 iPhone 17 Pro colors

Nový iPhone 17 (Pro) nebo iPhone Air pořídíte mimořádně výhodně, pokud po jejich koupi u Mobil Pohotovosti prodáte svůj stávající telefon – výkupní hodnota se odečte od ceny nového iPhonu. Nový iPhone 17 Pro vás pak může vyjít jen na 13 990 Kč, anebo na 600 Kč x 26 měsíců při přechodu z loňského modelu, upgradovat ale můžete z jakéhokoli telefonu.

Velkou výhodou také je, že nové iPhony 17, 17 Pro a iPhone Air lze u Mobil Pohotovosti pořídit na splátky bez jakéhokoli navýšení. V takovém případě se vám cena za iPhone 17 Pro rozloží do 20 měsíců při splátce 1 650 Kč/měs.

Pronajměte si iPhone 17 za nejlepší cenu

Mobil Pohotovost ale přichází ještě s jednou specialitou – nové iPhony si můžete hned při startu předobjednávek také pronajmout. A vůbec poprvé je pronájem dostupný i pro podnikatele s možností odpočtu DPH. Pronajmout si můžete všechny nové iPhony, a to už od 659 Kč měsíčně.

Ceny pronájmu nových iPhonů:

Pronájem je přímo ideální pro ty, kteří rádi pravidelně upgradují na nový iPhone. A také pro ty, kteří chtějí zaplatit za iPhone jen to, co během dvou let ztratí na hodnotě a nechtějí složitě řešit jeho následný prodej.

1920 1080 iPhone Air profile

Přesně tak totiž funguje služba Cashtec Upgrade, skrze kterou si můžete na 2-3 roky pronajmout telefon, MacBook nebo iPad za nejnižší cenu na trhu. Zařízení je po celou dobu pronájmu chráněné zárukou a v případě záruční opravy získáte náhradní zdarma. Pronájem navíc sjednáte kompletně online a zařízení máte do druhé pracovního dne u sebe.

Zdroj

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.