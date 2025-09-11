Jedna z největších novinek letošních Apple Watch nebude (zatím) v Česku fungovat!

Apple v rámci své podzimní keynote představil nové modely chytrých hodinek Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 a Apple Watch SE 3. Všechny tři verze přicházejí s modernizovaným 5G modemem a přepracovanou architekturou antén, která by měla zajistit rychlejší a stabilnější připojení. Přesto se ukazuje, že 5G nebude dostupné ve všech zemích.
Kde 5G fungovat nebude
Podle oficiálních specifikací Apple nebude 5G u nových Apple Watch podporováno například v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii, Mexiku či Saúdské Arábii, stejně jako v několika dalších zemích napříč Evropou, Jižní Amerikou, Afrikou a Asií. To znamená, že uživatelé v těchto regionech se i nadále budou muset spoléhat na připojení přes LTE, a to navzdory tomu, že jejich hodinky mají hardwarově k 5G připravený modem. Bohužel, zdá se, že ani v České republice si 5G na Apple Watch neužijeme, protože na české mutaci stránek Apple.com o něm není zatím ani zmínka, přičemž na německé mutaci těch samých stránek se o 5G dočtete.
Kde naopak 5G bude k dispozici
Podpora 5G se objeví v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Španělsku, Švýcarsku, Spojených arabských emirátech, Thajsku, Japonsku, Číně, Singapuru, Indii a v dalších zemích. Apple během prezentace zobrazil seznam operátorů, kteří budou funkci nabízet od prvního dne. Patří mezi ně například Verizon, AT&T a T-Mobile v USA, Orange a EE v Evropě, Sunrise ve Švýcarsku, AIS v Thajsku, SoftBank, NTT Docomo a au v Japonsku, SmarTone a CSL v Hongkongu, Singtel a M1 v Singapuru, Zain a du na Blízkém východě, tři velcí čínští operátoři a Jio v Indii.
Fotogalerie
Proč chybí podpora v některých zemích?
Důvod zatím Apple blíže nevysvětlil. Podle odborníků může jít o nedostatek regulačních schválení v daných státech, nebo o to, že místní operátoři ještě nepřidali podporu 5G pro nositelnou elektroniku. Například v Kanadě nebyli mezi podporovanými operátory uvedeni ani velcí hráči jako Telus, Bell a Rogers. V Austrálii zase chybí Telstra, Vodafone a Optus.