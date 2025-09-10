Apple Watch Ultra 3 nabízí nejdelší výdrž v historii Apple Watch! A nejen to

Apple během své včerejší Keynote odhalil už třetí generaci Apple Watch Ultra a hned na první pohled je jasné, že půjde o hodinky, která jsou v mnoha ohledech tím „nej“, co kdy Apple v rámci nositelné elektroniky vytvořil. Kromě obřího pokročilého displeje totiž Apple Watch Ultra 3 vydrží na jedno nabití až 42 hodin při běžném používání, což je o celých šest hodin více než u předchozí Ultra 2. V režimu nízké spotřeby nicméně obě generace zvládnou překvapivě shodných 72 hodin.
Poměrně velkým pozitivem je nicméně to, že i při náročnějších aktivitách dokáží Ultra 3 v Low Power režimu sledovat venkovní trénink s plně aktivním GPS a měřením tepu až 20 hodin v kuse, což je výrazné zlepšení pro sportovce či dobrodruhy, kteří tráví dlouhé hodiny v terénu. Za prodlouženou výdrží stojí kombinace větší baterie, vylepšeného LTPO3 displeje a úspornějšího 5G modemu. V praxi to znamená, že uživatelé získají delší výdrž bez toho, aby museli obětovat funkce, na které jsou zvyklí.
Dalším pozitivem je podpora rychlého nabíjení, kdy hodinkám stačí pouhých 15 minut na nabíječce na dalších 12 hodin provozu. Pokud jste tedy zvyklí nabíjet hodinky narychlo mezi dvěma aktivitami, nyní vám pro ně bude stačit méně času. Ve srovnání s loňskou Ultra 2 tak novinka nabízí nejdelší výdrž, jakou kdy Apple Watch měly, a posouvá hranice toho, co mohou chytré hodinky nabídnout při každodenním používání i extrémních sportovních výkonech.