Bolí vás ze sledování displeje iPhone hlava či oči? iPhone 17 (Pro) přináší novinku, která může pomoci!

Apple myslel u iPhonů 17 (Pro) skutečně na vše. Nejnovější beta iOS 26, která by měla být zároveň i tou finální, totiž přidává nastavení, na které mnozí uživatelé čekali roky. V nastavení telefonu se totiž objevila možnost vypnout PWM (Pulse Width Modulation), tedy způsob regulace jasu displeje, který některým lidem působí nepříjemné potíže.
PWM je metoda, kdy se obrazovka v rychlém sledu zapíná a vypíná, aby dosáhla požadované úrovně jasu. Většina lidí si toho vůbec nevšimne, ale citlivější uživatelé hlásí bolesti hlavy, únavu očí či závratě. Přesto výrobci tuto technologii používají kvůli její energetické efektivitě.
Fotogalerie
V sekci Zpřístupnění – Zobrazení a velikost textu najdete nový přepínač s názvem „Display Pulse Smoothing“. Jeho aktivací iPhone přestane používat klasické PWM k regulaci jasu OLED displeje a namísto toho začne využívat alternativní metodu. Výsledkem má být příjemnější obraz při nízkém jasu, což ocení zejména uživatelé citliví na blikání displeje. Apple ale zároveň upozorňuje, že vypnutí PWM může v některých situacích ovlivnit výkon displeje při nízké intenzitě podsvícení.
Podle informací z bety se tato funkce nachází na iPhonu 17, iPhonu 17 Pro i 17 Pro Max, s velkou pravděpodobností ji nabídne také nový iPhone Air. Naopak starší modely mají nejspíš smůlu, byť je otázkou, proč tomu tak je. Ale kdo ví, třeba Apple funkcí později u starších modelů nasadí, nebude-li limitován technicky.