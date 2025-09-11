Apple přiznává, že tlačítko Ovládání fotoaparátu je zbytečně složité! iOS 26 přináší první úpravy

Když Apple loni s iPhony 16 (Pro) představil nové tlačítko Ovládání fotoaparátu, které mělo být splněným snem všech mobilních fotografů, setkal se nakonec spíše s kritikou a nepochopením. Na papíře sice dávala novinka perfektní smysl, jelikož se jevila prostě „jen“ jako fyzické tlačítko umístěné přesně tam, kde byste u fotoaparátu čekali spoušť, praxe ale byla jiná. Ta totiž ukázala, že až přílišná komplexnost celé novinky v kombinaci s faktem, že tlačítko není umístěno úplně ideálně, dokáže focení spíše zkomplikovat než usnadňovat. Jak se však nyní zdá, Apple si tohoto nešvaru všiml a s příchodem iOS 26 zavádí první krok ke zjednodušení.
Jedním z hlavních problémů tlačítka Ovládání fotoaparátu je jeho komplexnost založená na nejrůznějších gestech, úrovních tlaků a tak podobně. Místo rychlého focení se tak mnohdy stane, že uživatel nechtěně aktivuje jiný režim a přijde o snímek, který chtěl zachytit. Nejednomu fotografovi proto nezbylo než v nastavení funkci výrazně omezit, aby tlačítko fungovalo jen jako jednoduchá spoušť. A právě tato myšlenka se Applu podle všeho docela líbí.
Fotogalerie
Kalifornský gigant sice zatím nepřinesl hardwarové změny u iPhonu 17, ale v iOS 26 přidává jasný signál, že uživatelské stížnosti bere vážně. Při nastavování nového iPhonu se tak nyní objeví jednoduchý přepínač, který umožní pokročilé funkce tlačítka Ovládání fotoaparátu rovnou vypnout, aniž by bylo nutné složitě hledat nastavení v menu. Pokročilé ovládání sice zůstává standardně zapnuté, ale tato možnost jasně ukazuje, že Apple vnímá zpětnou vazbu a je připraven najít kompromis.
V praxi tento drobný detail přináší velký rozdíl. Uživatelé, kteří preferují jednoduchost a spolehlivost, si nyní mohou nechat tlačítko jen pro spouštění fotoaparátu a pořizování snímků bez rizika, že je složitá gesta připraví o perfektní moment.
Fotogalerie #2