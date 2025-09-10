Nejen Apple Watch 11 a Ultra 3! Měření krevního tlaku se naučí i starší Apple Watch

Apple včera představil nové modely Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3, které dostali funkci, jež bude upozorňovat na vysoký tlak. Jak se ale ukázalo krátce po skončení keynote, funkce nebude exkluzivní jen pro nejnovější hodinky. Díky watchOS 26 ji dostanou i tři starší modely. Podle poznámek k vydání watchOS 26 RC (release candidate), dorazí upozornění na hypertenzi také na Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 10 a Apple Watch Series 9. Finální verze systému bude Applem vypuštěna v pondělí 15. září.
Fotogalerie
Apple funkci popisuje následovně: „Upozornění na hypertenzi na Apple Watch využívají data z optického srdečního senzoru k analýze toho, jak cévy uživatele reagují na srdeční tep. Algoritmus pracuje pasivně na pozadí, a během 30denních intervalů vyhodnocuje údaje. Pokud detekuje konzistentní známky vysokého krevního tlaku, uživatel obdrží upozornění.“ Smyslem je poskytnout uživatelům cenný přehled o jejich zdravotním stavu, ať už jde o drobné změny životního stylu, nebo o zahájení léčby s cílem snížit riziko vážných dlouhodobých následků. Apple zároveň upozorňuje, že funkce je určena pouze pro uživatele starší 22 let, kteří nebyli dříve diagnostikováni s hypertenzí a nejsou těhotní. Nové Apple Watch Series 11 a Ultra 3 jsou již k dispozici k předobjednávkám a oficiálně začnou doručovat v pátek 19. září.