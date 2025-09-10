Letos už žádné speciální modely! Apple v Číně prodává iPhone Air ve stejné verzi, jako ve zbytku světa

Nový iPhone Air je tenký, lehký a moderní, ale zároveň přichází s jedním zásadním omezením. A sice že nemá fyzický slot na SIM kartu a funguje výhradně s eSIM. To je problém především v Číně, kde dosud iPhony vždy nabízely klasickou SIM kartu, protože místní operátoři eSIM nepodporovali.
U modelů iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max zůstává v Číně klasická SIM šachta zachována. Jenže do tenkého těla iPhonu Air by se slot na SIM jednoduše nevešel. Apple proto musel najít kompromis, aby se jeho novinka mohla dostat i na čínský trh. Řešení přišlo v podobě spolupráce s China Unicom, jediným čínským operátorem, který aktuálně podporuje eSIM. Apple na svých čínských stránkách uvádí, že zákazníci budou potřebovat tarif od tohoto operátora a jeho prodejnu osobně navštívit. Důvodem je čínská legislativa, která vyžaduje, aby bylo mobilní číslo svázáno s občanským průkazem uživatele (a u eSIM to nelze provést vzdáleně).
Další omezení se týká samotných zařízení. Pouze model A3518 iPhonu Air prodávaný přímo v Číně je schopen aktivovat eSIM od místního operátora. Zákazníci, kteří si iPhone Air přivezou z jiných zemí, nemohou v Číně nainstalovat eSIM profil od místních poskytovatelů. Dobrou zprávou je, že čínský iPhone Air s podporou eSIM bude fungovat i při cestování. Uživatelé si do něj mohou aktivovat eSIM profil od zahraničního operátora, pokud zrovna nejsou fyzicky na území Číny.