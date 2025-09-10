JBL představilo nový přenosný reproduktor Grip: Malý jako plechovka, velký zvukem

JBL představilo Grip, ultrapraktický Bluetooth reproduktor navržený tak, abyste jej mohli vzít s sebou kamkoli. Ergonomický tvar blízký velikosti malé plechovky skrývá technologii JBL Pro Sound, která zaručuje čistý a dynamický zvuk. Novinkou je přizpůsobitelné ambientní osvětlení, intuitivní dotykové ovládání, odolnost s certifikací IP68 proti vodě a prachu a praktické poutko, díky kterému jej snadno připnete na batoh, kolo nebo kajak.
Navzdory kompaktním rozměrům nabízí Grip výkon 16 W a technologii AI Sound Boost, která zvýrazňuje basy a udržuje hudební přednes bez zkreslení. Pro stereo efekt lze propojit dva reproduktory a přes Auracast™ spojit více zařízení, takže zvuk je opravdu prostorový a intenzivní. Robustní konstrukce odolá pádům i kontaktu s vodou či prachem, takže s Gripem můžete hudbu poslouchat bez obav, ať už jste kdekoliv.
Design je přitom odvážný a promyšlený – vertikální orientace reproduktoru i loga JBL podtrhuje jeho osobitý charakter. Na zadním panelu je minimalistické ambientní osvětlení, jehož barvu i intenzitu si jednoduše nastavíte v aplikaci JBL Portable. Baterie zvládne až 12 hodin přehrávání, a s funkcí Playtime Boost dokáže přidat další dvě hodiny navíc, přičemž reproduktor optimalizuje výkon pro maximální hlasitost a čistotu zvuku.
„JBL je od uvedení modelu Flip v roce 2012 lídrem mezi přenosnými reproduktory. Nový Grip posouvá tuto kategorii dál a ukazuje, že dokážeme nabídnout skvělý zvuk pro každou situaci, za velmi dostupnou cenu,“ říká Carsten Olesen, prezident divize Consumer Audio, HARMAN.
Grip bude na českém trhu dostupný od září 2025 za cenu přibližně 2 490 Kč. Vybrat si můžete z šesti barevných provedení – klasická černá a bílá, odvážná fialová, červená, modrá a maskáčová „camo“.
Hlavní vlastnosti
- Ikonický JBL Pro Sound
- AI Sound Boost: technologie, která analyzuje hudbu v reálném čase a optimalizuje výkon měniče, aby se předešlo zkreslení i při vysoké hlasitosti
- 12 hodin přehrávání + 2 hodiny s Playtime Boost
- Podpora Auracast™ pro stereo a propojení více reproduktorů
- Ambientní osvětlení na zadním panelu, které si přizpůsobíte podle nálady a hudby
- Odolnost IP68 vůči vodě, prachu a pádům
- Ovládání a nastavení přes aplikaci JBL Portable