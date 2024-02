Vyhrajte s JBL reproduktor PartyBox Ultimate či další skvělé ceny

JBL Snow Party se nezadržitelně blíží a vy máte posledních pár dní na to, abyste se zapojili do soutěže o věcné ceny či lístky na tuto skvělou akci! Společnost JBL ve francouzském středisku Val Thorens pořádá nezapomenutelnou událost, kde si mezi 20. a 23. dubnem budete moci užít ten nejlepší pobyt na horách vůbec. Ostatně, bude zde vystupovat například slavný DJ Martin Garrix. I ostatní ceny jsou nicméně velmi lákavé. Hraje se totiž konkrétně o:

Hlavní cena : 2 vstupenky na JBL Snow Party

2 vstupenky na JBL Snow Party Druhá cena : reproduktor JBL PartyBox Ultimate

reproduktor JBL PartyBox Ultimate Třetí cena : reproduktor JBL Boombox 3 WIFI

reproduktor JBL Boombox 3 WIFI Čtvrtá cena: sluchátka JBL Tour One M2

Pokud vás zapojení se do soutěže o ceny či o lístky na akci láká, máme pro vás vynikající zprávu. Abyste se totiž mohli do soutěže zapojit, je třeba splnit vskutku jednoduché podmínky. Stačí se totiž jen zaregistrovat na příslušné stránce, zodpovědět soutěžní otázku, na kterou lze odpovědět vlastně jakkoliv, a poté už jen doufat v to, že vás JBL vylosuje. Abyste mohli následně výhru uplatnit, je nicméně třeba v období od 1. 12. 2023 do 26. 2 . 2024. nakoupit nějaký JBL produkt. Níže naleznete kompletní návod, jak se zapojit.

Jak se zapojit?