Zbrusu nové přenosné JBL reproduktory jsou tu! S tímto slevovým kódem je seženete o 15 % levněji

JBL GO 4

JBL GO 4, nejmenší přenosný reproduktor, stále poskytuje překvapivě silný zvuk a plné basy, přestože se vejde do kompaktního provedení. Tento mini reproduktor je navržen pro snadné přenášení kamkoli a vyniká svým inovativním tvarem a širším, odolnějším řemínkem, což zlepšuje pohodlí při držení v ruce. JBL GO 4 nabízí 7 hodin přehrávání, je odolný vůči vodě a prachu s certifikací IP67, podporuje Bluetooth 5.3 LE audio a umožňuje propojení s dalšími reproduktory pomocí aplikace JBL Portable a technologie Auracast™. K dispozici je v šesti barevných variantách, které spojují styl s praktičností, čímž se JBL GO 4 stává ideálním společníkem na cesty. Je vyroben z 80 % recyklovaných plastů a 100 % recyklované látky na mřížce reproduktoru. Navíc je zabaleno v papírovém obalu s certifikací FSC a potisk je proveden sójovým inkoustem.

