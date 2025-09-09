Představení AirPods Pro 3 dnes prakticky potvrzeno! Do prodeje zamíří již za pár hodin

Jen pár hodin před tím, než Apple odstartuje svou velkou keynote, se objevila další stopa naznačující, že se nové AirPods Pro 3 nejenže dočkají své premiéry už dnes, ale dokonce půjdou předobjednat okamžitě po skončení akce. Americký řetězec Best Buy totiž na svých stránkách spustil akci pro členy programů My Best Buy Plus a My Best Buy Total, kteří získají na nová sluchátka slevu 20 dolarů. Nabídka přitom začíná platit právě 9. září – tedy dnes. Best Buy přitom vzhledem ke své velikosti zákulisní informace od Applu určitě má.
Samotná produktová stránka sice zatím neodhaluje žádné konkrétní parametry ani cenu, už jen její existence ale prakticky potvrzuje, že Apple sluchátka dnes skutečně představí a rovnou pustí do předobjednávek. Obecně se ale očekává, že AirPods Pro 3 přinesou měření srdečního tepu, což je funkce, kterou Apple nedávno poprvé ukázal u Powerbeats Pro 2. Kromě toho mají nabídnout mírně upravený design pro lepší usazení v uchu a také menší nabíjecí pouzdro. Na výrazná vylepšení v oblasti aktivního potlačení hluku či kvality zvuku to ale podle úniků nevypadá.