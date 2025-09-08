Tento chytrý telefon spojuje výhody iOS s minimalismem tlačítkových mobilů

Na Kickstarteru se objevil projekt, který slibuje revoluci ve způsobu, jakým používáme své iPhony. A nejde o nový hardware, ale o aplikaci. Minimalist phone for iOS si klade za cíl pomoci lidem omezit bezmyšlenkovité zírání na displej, snížit závislost na telefonu a vrátit „digitální“ život zpět pod kontrolu.
Autoři, sídlící v Mnichově, mají už na co navázat – jejich minimalist phone pro Android používají miliony uživatelů po celém světě a aplikace jim pomáhá zlepšovat soustředění, snižovat úzkost a získávat zpět čas, který by jinak strávili na sociálních sítích. Nyní se koncept konečně dostává i na platformu iOS.
Po obrovském zájmu o Android verzi byli autoři zaplaveni dotazy, kdy se minimalist phone objeví i na iPhonu. Podle nich je dnešní digitální prostředí zahlcené podněty, notifikacemi a nekonečnými feedy, což má negativní dopad na soustředění i psychickou pohodu. Minimalist phone se snaží tento cyklus přerušit a vrátit uživatelům pocit, že jejich telefon je opět nástrojem, nikoli zdrojem stresu a prokrastinace.
Hlavní myšlenka je jednoduchá: telefon má sloužit vám, ne naopak. Proto minimalist phone nahrazuje klasickou domovskou obrazovku plnou barevných ikonek textovým rozhraním bez vizuálních spouštěčů. Aplikace tak eliminuje návykové prvky a nabízí klidné, přehledné prostředí.
Fotogalerie
Projekt už teď překonal svůj původní cíl 5 826 dolarů, když přispěvatelé zatím slíbili více než 10 900 dolarů. Podpořilo jej už přes 400 lidí a do konce kampaně zbývá více než 40 dní. Financování probíhá podle principu „all or nothing“, což znamená, že peníze budou tvůrcům vyplaceny jen v případě, že se podaří vybrat cílovou částku.
Projekt ukazuje, že zájem o digitální minimalismus a zdravější vztah k technologiím stále roste. Minimalist phone for iOS nabízí cestu, jak si ponechat výhody chytrého telefonu – od map přes bankovnictví až po kalendář – a zároveň se vyhnout nástrahám bezcílného scrollování.