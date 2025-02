Takto má vypadat iPhone 17 Air!

Přestože pozornost valné většiny jablíčkářů nyní směřuje k ohlášenému zítřejšímu představení nového hardwaru Applu, kterým bude velmi pravděpodobně iPhone SE 4, ve fanouškovském světě Applu je docela dost slyšet i o iPhonech chystaných na podzim. Řada 17 by totiž měla být vzhledem k tomu, že u ní Apple údajně plánuje dost zásadní redesign zad, opravdu zajímavá. Kromě přepracovaných zad má navíc dorazit i zbrusu nová modelová řada ve formě iPhonu 17 Air, který se bude snažit zaujmout svou minimální tloušťkou a který v portfoliu Applu nahradí stávající model Plus. Jak by měl telefon vypadat pak před pár hodinami ve svém videu odhalil v minulosti docela spolehlivý leaker Jon Prosser. Na jeho rendery se můžete podívat níže, popřípadě přímo ve videu.

Fotogalerie iPhone 17 Air by Jon Prosser 1 iPhone 17 Air by Jon Prosser 2 iPhone 17 Air by Jon Prosser 3 Vstoupit do galerie

Podle informací, které má Prosser k dispozici, chce Apple u celé řady 17 zásadně přepracovat zadní fotomodul, který už nebude ani zdaleka tak minimalistický, jako tomu je nyní, ale naopak se z něj má stát dominantní prvek, podle kterého půjdou iPhony rozpoznat. Konkrétně má Apple vsadit na řešení podobné tomu, které již roky využívá Google u svých smartphonů Pixel, přičemž v případě Pro řady bude toto řešení samozřejmě širší vzhledem k tomu, že se do něj budou muset skrýt tři objektivy. Jelikož ale u iPhonu 17 Air počítá svět jen s jedním objektivem, může zde být zadní výstupek relativně úzký.

V tuto chvíli nelze samozřejmě s jistotou říci, zda to, na co se nyní díváme, skutečně odráží reálnou podobu chystaných iPhonů, nebo se Applu povedlo leakery „povodit za nos“ a servíruje nám systematicky iPhony 17 (Pro) v úplně jiném designu, než jaký nakonec nabídnou. Faktem je ale minimálně to, že na vzhledu á la telefony Google Pixel se v posledních týdnech shodlo již mnoho analytiků i leakerů a je proto otázkou, zda by byl Apple schopen jich skutečně takové množství oklamat. Vše se ale ve výsledku dozvíme stejně až na podzim.