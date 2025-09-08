Nové barvy iPhone 17 Pro potvrzeny čerstvým únikem fotek!

Už ani barvy nových iPhonů nejsou žádným tajemstvím. Jen pár desítek hodin před očekávanou Apple Keynote se objevily další reálné fotky zachycující komponenty pro nové iPhony 17 Pro. A ty potvrzují to, o čem se spekulovalo již v předešlých týdnech – tedy že iPhonu 17 Pro dorazí v oranžové a modré barvě.
Fotogalerie
Není tomu tak dávno, co předchozí úniky odhalily nové barevné varianty tlačítek pro ovládání fotoaparátu. Nyní se pak objevily snímky jiné části telefonů, konkrétně USB-C port, který se bude jako již tradičně nacházet na spodní straně iPhonů. Vedle nových barevných variant ve formě oranžové a tmavě modré bychom se pak měli dočkat i stálic ve formě bílé, černé a přírodního titanu.
Zvláštní pozornost upoutává modrá varianta, která na úniku působí o něco jasněji než na dřívějších snímcích. To ale může být způsobeno zhoršenou kvalitou fotografií, které úniky často provázejí, a nemusí tak jít o finální odstín. Jedním dechem se ale sluší dodat, že vzhledem k tomu, že Apple u Pro iPhonů přejde z titanu na hliník, bude mít z hlediska možných barev daleko širší pole působnosti, jelikož tento materiál toho umožní daleko více. Obecně se pak dá říci, že pokud se barvy potvrdí, iPhone 17 Pro by měl nabídnout výraznější a pestřejší paletu než jeho předchůdci, což by mohlo potěšit uživatele, kteří chtějí mít telefon nejen výkonný, ale i stylově výrazný.