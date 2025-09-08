K fantastické robotické sekačce Segway Navimow i105E nyní získáte na Alze dárky za téměř 7000 Kč

Komerční sdělení: Pokud chcete mít zahradu vždy perfektně posekanou, aniž byste se museli starat o ohraničující dráty nebo manuální sečení, Segway Navimow i105E je přesně to, co hledáte. Tato robotická sekačka využívá pokročilou 4G technologii a GPS navigaci, díky čemuž se sama pohybuje po zahradě a rovnoměrně poseká každý kout – a to i na svazích až do 30 %. Sekačka je určena pro trávníky do 600 m² a umožňuje nastavení výšky sečení od 20 do 60 mm, přičemž šířka záběru je 18 cm.
Segway Navimow se vyznačuje intuitivním ovládáním přes aplikaci, ve které lze nastavit plány sečení, vytyčit virtuální hranice, definovat zakázané zóny nebo propojit více oblastí bezpečnými přejezdy. Díky tomu se sekačka přizpůsobí přesně vašim představám a práci dokončí vždy efektivně.
Srdcem sekačky je bezkartáčový motor spojený s trojčepelovým systémem, který zajišťuje precizní a čisté sečení. Baterie o kapacitě 2,55 Ah zvládne posekat až 600 m² trávníku, a pokud je třeba, sekačka se inteligentně dobíjí během práce. Díky technologii RTK+vision dosahuje Navimow výjimečné přesnosti a poseká trávník téměř až k okraji bez zbytečných mezer.
Design sekačky je moderní, v kombinaci oranžové, stříbrné a černé působí prémiově a současně odolně. Segway Navimow i105E tak představuje pohodlné a efektivní řešení pro všechny, kdo chtějí mít zahradu vždy upravenou, aniž by museli složitě plánovat nebo sledovat práci robotické sekačky. A co víc, nyní dostanete na Alze k této sekačce zdarma garáž v hodnotě 4290 Kč a 4G modul v hodnotě 2399 Kč. Nákup se tedy nyní rozhodně vyplatí.