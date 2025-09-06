Zavřít reklamu

Výrobci příslušenství odhalili design iPhone 17 ještě před Applem!

iPhone
Jiří Filip
V posledních letech se před každým představením nového iPhone objevuje zajímavý fenomén – několik dní před samotnou keynote známe přesné detaily designu díky krytům renomovaných výrobců. Letos tomu není jinak a výrobci třetích stran, jako jsou Spigen, Dbrand, Nudient či Pitaka, už nyní ukazují kryty téměř totožné se vším, co se čeká od iPhonu 17. Díky tomu tak máme prakticky 100% potvrzen alespoň hrubý design novinek. 

Nejvíce pozornosti vzbuzuje především očekávaná změna zadního fotoaparátu u modelů iPhone 17 Pro. Kryty jasně ukazují, že Apple sáhne po velkém zadním fotomodulu, přičemž makety odhalují tři objektivy vlevo a diodu s LiDAR senzorem vpravo. Díky těmto předběžným informacím už výrobci krytů přesně vědí, kam umístit výřezy, a mohou tak spustit výrobu ještě před oficiálním odhalením Applu. Stejně přesné jsou i údaje o velikosti displejů. Amazon i stránky výrobců, jako Pitaka, už uvádějí, že iPhone 17 i 17 Pro nabídnou 6,3“ displej. Novinkou je také ultra-tenký iPhone 17 Air, který nahrazuje dosavadní Plus model. Ten má jen jeden zadní fotoaparát umístěný taktéž v podlouhlém horizontálním fotomodulu, což je další výrazný prvek nové designové linie Applu.

dbrand iphone 17 cases dbrand-iphone-17-cases
nudient iphone 17 cases nudient-iphone-17-cases
iPhone17promax moonrise slim 5 720x720.webp iPhone17promax-moonrise-slim-5_720x720.webp_
68baebcbe4b035a42da0a828.png 68baebcbe4b035a42da0a828.png
68baebcbe4b0641e07d8e6fe.png 68baebcbe4b0641e07d8e6fe.png
68baec5de4b035a42da0a82a.gif 68baec5de4b035a42da0a82a.gif
68baee3de4b035a42da0a82b 68baee3de4b035a42da0a82b
68baebc0e4b0641e07d8e6fc.png 68baebc0e4b0641e07d8e6fc.png
Vstoupit do galerie

Jak je ale možné, že mají výrobci krytů tak přesné informace? Celý proces stojí na dobře fungující síti dodavatelských zdrojů a průmyslové špionáže. Firmy obvykle dostávají specifikace od továren nebo partnerských firem Applu několik měsíců před oficiálním představením. Pouze ti nejbližší partneři, kteří vyrábějí oficiální příslušenství, čekají až na den odhalení, aby své produkty představili současně s Apple. Díky tomu se výroba krytů může rozjet včas a výrobci se vyhnou výrobnímu spěchu po zahájení prodeje nových iPhonů.

Když se podíváme na všechny současné uniklé návrhy a kryty napříč několika značkami, konzistence je fascinující. Zdá se téměř jisté, že odrážejí finální specifikace iPhonu 17. Otázkou zůstává, zda tyto změny designu přinesou skutečné zlepšení uživatelského zážitku, nebo půjde jen o estetickou úpravu. Každopádně už nyní víme, že letošní iPhone 17 bude vizuálně jiný než jeho předchůdci a že výrobci krytů jsou v tomhle ohledu o krok napřed.

