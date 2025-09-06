Dynamic Island na iPhone 17 Pro (Max) se zmenší! Víme, o kolik

Apple čelí v posledních dnech lavině nejrůznějších úniků informací ohledně chystaného iPhonu 17 Pro a jak se zdá, tato pomyslná lavina se přes něj stále nepřevalila, ba právě naopak. Například nejnovější únik naznačuje, že se letos možná dočkáme první změny Dynamic Islandu od jeho představení v roce 2022. Podle čerstvých informací má být konkrétně výřez v displeji, který ukrývá přední kameru a senzory pro Face ID, podstatně menší než doposud.
Dynamic Island má údajně mít v nové verzi šířku jen 1,5 centimetru, zatímco v iPhonu 16 činí přibližně dva centimetry. Tuto informaci přinesl zdroj, který tvrdí, že pracuje pro výrobce ochranných skel na iPhony s přímými vazbami na Apple. A ačkoliv se jedná o zdroj bez předchozí historie úspěšných úniků, zpráva zapadá do dřívějších spekulací, podle nichž Apple chystá zmenšení Dynamic Islandu právě s letošní generací.
Fotogalerie
Spekulace o této změně se totiž objevují už od začátku roku. Analytik Jeff Pu například několikrát tvrdil, že menší výřez dostane možná jen iPhone 17 Pro Max. Další leakeři zase tvrdili, že Apple využije technologii zvanou „metalens“, která umožní zmenšení prvků Face ID a tím i redukci celé vnitřní konstrukce. Objevily se dokonce zprávy, že menší Dynamic Island dorazí na všechny modely iPhonu 17, ale na druhou stranu i takové, které uváděly, že Apple si tuto úpravu nechá až pro iPhone 18 Pro.
Vedle hardwaru se v souvislosti s Dynamic Islandem spekuluje i o softwarových novinkách. Údajně se připravuje redesign uživatelského rozhraní Dynamic Islandu, který by měl více zapadat do nového Liquid Glass stylu. Co přesně si pod tím představit ale zatím bohužel můžeme jen hádat. Pokud by se ale změny skutečně uskutečnily, šlo by o první zásah do podoby Dynamic Islandu od jeho debutu v iPhonu 14 Pro. Jistotu nicméně budeme mít již brzy. Apple totiž představí iPhone 17 už v úterý 9. září na své keynote s příznačným názvem „Awe dropping“.