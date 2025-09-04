Barvy iPhone 17 (Pro) potvrzeny únikem fotek důležitého komponentu! Na co se můžeme těšit?

Poslední dny jsou na úniky informací okolo blížících se iPhonů 17 (Pro) skutečně bohaté, přičemž jak se zdá, tato pomyslná vlna uniklých informací se stále zcela nepřelila. Na sociální síti X totiž zveřejnil spolehlivý leaker Sonny Dickson snímky tlačítek Ovládání fotoaparátu pro iPhone 17 (Pro), které odhalují nové barevné varianty těchto modelů. Spíš než odhalují by se však chtělo říci, že potvrzují, jelikož barvy, které máme nyní možnost vidět na komponentech, se shodují s těmi, o kterých jsme slyšeli už v minulosti. Na dvojici uniklých snímků se můžete podívat níže.
Fotogalerie
Jak můžete vidět, v letošní nabídce „sedmnáctkových“ iPhonů se objeví žlutá, zelená, modrá nebo růžová, přičemž tyto odstíny jsou s nejvyšší pravděpodobností chytány pro základní modely. Respektive, minimálně odstíny tlačítek z fotek, které jsou relativně tmavé, tak působí. Na dalším snímku jsou pak vidět bílá tlačítka, zřejmě i odstíny pro modely v odstínu přírodního titanu ale co je nejzajímavější, vidíme zde i sytě oranžovou. Právě oranžová barevná varianta má být přitom jedním z hlavních taháků letošní řady Pro a jak se minimálně podle odstínu zdá, měla by být tato barevná varianta vskutku atraktivní. A co vy, jakou barvu byste si pro letošek zvolili?