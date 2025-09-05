iPhone bez výřezu či otvoru v displeji dorazí už příští rok! Bude ale asi jiný, než čekáte

Když Apple v roce 2017 představil iPhone X se zbrusu novým designem, setkal se nejen se slovy chvály, ale taktéž kritiky. Mnoho uživatelů totiž už tehdy nemohlo překousnout výřez v displeji, do kterého skryl Apple Face ID, přední kameru a tehdy ještě i horní reproduktor. Svět totiž už tehdy snil o iPhone bez jakéhokoliv rušivého elementu v displeji a právě toto řešení někteří uživatelé za ideální nepovažovali. Výřez v displeji sice nahradil po pár letech Dynamic Island, nicméně ani ten není pro leckoho vyloženě ideálním řešením. Jak se však zdá podle nejnovějších zpráv, to, co se zdálo jako sen fanoušků – tedy iPhone se zcela čistou obrazovkou – možná přijde dřív, než by kdokoliv čekal.
Podle nové zprávy analytiků z JPMorgan by totiž už příští rok měl dorazit iPhone Fold, který nabídne zcela bezrámečkový a bezvýřezový displej. Klíčem k tomuto posunu má být vůbec první nasazení poddisplejové kamery v iPhonu, na které kalifornský gigant již roky intenzivně pracuje. Ostatně, informací o jejím vývoji přinesli leakeři v posledních letech víc než dost. Co se týče specifikací, Apple údajně počítá s 24Mpx selfie kamerou, která se schová přímo pod panel a nebude tak narušovat obraz. Její snímací schopnosti přitom mají být na stejné úrovni jako tomu je nyní u klasických předních foťáků.
Fotogalerie
iPhone Fold má navíc disponovat hned dvěma „předními“ kamerami, kdy jednu nasadí Apple na vnějším displeji, druhou na vnitřním. Pokud se informace potvrdí, obě by měly využívat stejné řešení, díky čemuž by byly zcela neviditelné pro uživatele. Tím navíc překvapení nekončí. Jelikož by se iPhone Fold měl obejít bez Face ID, Apple má podle analytiků vsadit na návrat Touch ID, které bude k dispozici buď pod displejem, nebo v bočním odemykacím tlačítku po vzoru iPadů.
Pokud se zprávy analytiků naplní a Applu se podaří vše dotáhnout ke zdárnému konci, znamenal by první ohebný iPhone zároveň historický milník v designu iPhonů jako takovém a to v mnoha směrech. Samozřejmě je otázkou, zda Apple stihne technologii dotáhnout k dokonalosti už příští rok. Pokud se mu to ale povede, můžeme se těšit na iPhone, o kterém fanoušci sní už více než dekádu. Na druhou stranu, pokud se vyplní i předpovědi o astronomické ceně atakující 2000 dolarů, je otázkou, nakolik vlastně toto řešení uživatelé ocení, když si jej nebudou moci v mnoha případech dovolit.