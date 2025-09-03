iPhone 17 Pro (Max) nabídne poprvé v historii 2TB úložiště!

Pokud patříte mezi uživatele, kterým nestačí ani 1TB interní úložiště v iPhone, máme pro vás dobrou zprávu. Na čínských sociálních sítích a diskuzních fórech se totiž začíná čím dál tím víc leakerů shodovat na tom, že Apple letos posune úložné možnosti svých Pro modelů o level výš. Maximální úložiště se díky tomu zvýší z 1 na 2TB, což už je pořádná dávka místa pro vaše soubory. Důvod je přitom svým způsobem jasný a všeříkající – další zkvalitnění fotosoustavy.
Fotogalerie
Jsou to právě fotky, které dokáží úložiště iPhone zaplnit poměrně rychle. Vždyť ProRAW fotky ve 48MPx rozlišení nemají na jablečných telefonech problém zabrat i nižší desítky MB, přičemž pokud člověk natáčí do ProRes, minuta 10bitového HDR videa zabere ve 4K až 6 GB. A jelikož se letos počítá s tím, že všechny tři zadní fotoaparáty nabídnou 48MPx rozlišení a přední pak 24MPx namísto dosavadních 12MPx, nároky na úložiště se logicky zásadně navýší. Když k tomu navíc připočteme fakt, že se v kuloárech už poměrně dlouho spekuluje ohledně nasazení podpory 8K videa, které si též vyžádá spoustu místa, je jasné, že se nároky na celkové úložiště zvýší a uživatelé, kteří budou chtít naplno využít profesionální formáty, budou potřebovat opravdu velkorysý prostor pro ukládání svých snímků, potažmo dalších souborů.
Apple navíc letos u Pro řady dovrší pomyslné zabití 128GB varianty, kterou v současnosti nabízí už jen u iPhone 16 Pro. Namísto ní bude od letoška nejnižší variantou úložiště 256GB verze, přičemž dále bude možné zakoupit 512GB, 1TB a konečně i 2TB. Mimochodem, interní 2TB úložiště v současnosti žádný z výrobců mobilů ještě nenabízí, takže pokud se předpovědi naplní, Apple pro sebe získá velmi zajímavé prvenství. A je pozitivní, že si pro něj dokráčí nikoliv jen proto, že si to může dovolit, ale spíš proto, že bude mít k jeho nasazení pádný důvod. Jaká však bude u 2TB modelů nasazena cenovka je zatím otázkou, byť je jasné, že nové jablečné telefony posune do nejvyšších cenových relací v jejich historii.