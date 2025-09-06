iPhone 17 Pro dostane zásadní vylepšení foťáku! Přichází 8× zoom, variabilní clona i nové video funkce

Do odhalení nové generace iPhonů zbývá už jen pár dní a kolem iPhonu 17 Pro se začínají objevovat stále zajímavější informace. Nejnovější spekulace potvrzují, že právě fotoaparáty budou hrát letos jednu z hlavních rolí a to jak pro nadšence do focení, tak pro tvůrce videa.
Zásadní změna má přijít už u přední kamery. Apple údajně zdvojnásobí její rozlišení z dosavadních 12 na 24MPx a nasadí šestiprvkovou optiku, což by mělo přinést znatelně detailnější selfie i kvalitnější obraz při videohovorech.
Velká pozornost se ale soustředí na teleobjektiv. Ten by měl nově nabídnout 48MPx, a navíc až 8× optický zoom. Pokud se tato zpráva potvrdí, půjde o jeden z největších skoků ve fotografických možnostech iPhonů od jejich vzniku. A co víc, Apple chce fotoschopnosti nových iPhonů propojit s Vision Pro, se kterým má být právě teleobjektiv nějakým způsobem provázán. Prostor pro nový mechanismus přiblížení si ale vyžádá větší modul fotoaparátů, což vysvětluje dříve uniklé rendery s masivnějším zadním „hrbem“. Zajímavě zní i informace o připravovaném variabilním clonovém systému. Uživatelé by tak mohli konečně ovládat hloubku ostrosti přímo mechanicky, což je funkce, kterou zatím známe spíše z profesionálních kamer či některých starších vlajkových Androidů.
Apple má údajně chystat i duální nahrávání videa, tedy možnost natáčet současně přední i zadní kamerou. To by mohlo být obrovským lákadlem pro vloggery a tvůrce obsahu, kteří tak dostanou do rukou nástroj, jenž jim dovolí obejít se bez složitějšího vybavení. Kromě toho se skloňuje i 8K video, díky němuž by tvůrci mohli natáčet širokoúhlým objektivem a následně záznam oříznout na polovinu při zachování 4K kvality. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu Apple plánuje na keynote vyzdvihnout právě videoschopnosti nových iPhonů a jasně tak zaútočit na komunitu, která dosud preferuje klasické kamery.
Jestli se všechny tyto novinky opravdu potvrdí, zjistíme už v úterý 9. září. Podzimní keynote startuje v 19:00 našeho času a o všech podrobnostech vás budeme informovat přímo na LsA.