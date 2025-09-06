Epic Games rozdává zdarma dvě super hry pro PC! Už jste si ji vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma super hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž zajímavá hra Monument Valley spolu s The Battle of Polytopia. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.
Monument Valley
Monument Valley patří mezi hry, které si dokáží získat srdce už při prvním spuštění. Není to jen logická hříčka, ale spíš poetický zážitek, ve kterém se každý krok promění v malý vizuální zázrak. Hráč se ujímá role princezny Idy, kterou provází nádhernými architektonickými světy inspirovanými Escherovými optickými iluzemi. Každý level je jako obraz, ve kterém se linie a perspektivy lámou tak, aby vás nutily přemýšlet jinak, než jste zvyklí.
Atmosféru podtrhuje jemná hudba, která neruší, ale naopak dotváří dojem meditativního klidu. Monument Valley je přitom jednoduché na ovládání – stačí dotyk a svět se začne otáčet a přeskupovat podle vašich potřeb. Právě díky této nenápadné genialitě se hra stala okamžitou klasikou a získala si obrovskou základnu fanoušků. Nejde tu o rychlost ani o body, ale o to užít si každou chvíli strávenou v magickém prostředí. I když kampaň není nejdelší, její intenzita a originalita zanechá dojem, který přetrvá dlouho. Monument Valley je důkazem, že i mobilní hra může být uměleckým dílem, které inspiruje a uklidňuje zároveň.
Monument Valley můžete zdarma stáhnout zde
The Battle of Polytopia
The Battle of Polytopia je jednou z těch her, které vás zaujmou svou zdánlivou jednoduchostí, ale nakonec v nich objevíte nečekanou hloubku. Na první pohled jde o minimalistickou tahovou strategii s roztomilou grafikou, kde si vybíráte kmen a snažíte se ovládnout mapu. Jenže za pár tahů zjistíte, že každý kmen nabízí jiný styl hraní, a najednou začínáte přemýšlet o taktice a dlouhodobém rozvoji. Hra vás nutí balancovat mezi expanzí, rozvojem technologií a obranou vlastního území, což jí dává překvapivou strategickou váhu. Díky krátkým tahům a svižnému tempu je navíc ideální na mobilní hraní, kdy si můžete dát jednu „rychlou“ partii třeba cestou do práce.
Hudba a vizuální styl jsou hravé a barevné, což hezky kontrastuje s tím, jak vážně začnete svou říši po pár minutách brát. Multiplayer posouvá zážitek ještě dál, protože proti živým soupeřům každá chyba bolí víc. Právě ta kombinace jednoduchosti a komplexnosti je důvodem, proč se Polytopia stala tak populární. Není to jen hra na vyplnění času, ale titul, který vás dokáže pohltit na hodiny. Ať už chcete rychlou zábavu, nebo dlouhou výpravu za vítězstvím, Polytopia vás nenechá odložit telefon jen tak snadno.