Unikly nové informace o Apple Watch 11! Čeká nás lepší displej, to hlavní ale nedorazí

Apple se chystá už příští týden odhalit další generaci Apple Watch a podle nejnovějších informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se (opět) dočkáme spíše evoluce než revoluce. Apple Watch Series 11 si totiž zachovají stejný design, jaký jsme mohli vidět už loni u Series 10, přesto ale přinesou několik poměrně zajímavých novinek, které by mohly stát za upgrade.
Tou největší je podle Gurmanových zdrojů bezesporu vylepšený displej, který nabídne vyšší maximální jas. Díky tomu tak budou hodinky ještě čitelnější na přímém slunci, což ocení především sportovci nebo uživatelé, kteří tráví hodně času venku. Apple se navíc chystá nasadit nové barevné varianty jak hodinek, tak i řemínků, přičemž cílem má být i odstranění potíží, které provázely loňskou černou variantu Jet Black. Tu měl podle Gurmana trápit v ojedinělých případech odlupující se lak, na což se Apple u Series 11 zaměřil. Je tedy víceméně jasné, že tato zdařilá varianta ještě minimálně pro letošek zůstane.
Fotogalerie
Na rozdíl od Series 10, které Apple interně označoval za kompletní redesign, bude Series 11 spíše skromnější aktualizací. Přesto ale nemá jít jen o kosmetické změny. Pod kapotou bychom se měli dočkat nového čipu S11 a podle některých spekulací také modemu MediaTek s podporou 5G RedCap určeného přímo pro nositelnou elektroniku. Tyto úpravy by mohly znamenat rychlejší odezvu i lepší konektivitu při využívání mobilního datového připojení. Co se týče očekávaného měření krevního tlaku, které by detekovalo hypertenzi, to se podle Gurmana zatím do finální verze nedostane. Apple funkci zřejmě ještě nepovažuje za dostatečně spolehlivou a tak její nasazení odloží minimálně o rok.
Apple Watch Series 11 budou mít stejně jako nové iPhony či AirPods Pro 3 premiéru na Apple Keynote 9. září s příznačným názvem Awe dropping. Co se týče předobjednávek, ty by měly odstartovat 12. září, přičemž do oficiálního prodeje by se měly dostat o týden později, tedy 19. září. Pokud tedy pokukujete po nových Apple Watch, vyplatí se ještě pár dní vydržet. Apple Watch Series 11 s jasnějším displejem, novými barvami a rychlejším čipem mohou být přesně tím upgradem, na který jste čekali.