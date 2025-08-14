Applu unikly informace o čipu pro Apple Watch 11 a Ultra 3!

Již za méně než měsíc se dočkáme nové generace Apple Watch, konkrétně pak modelů Series 11, Apple Watch Ultra 3 a Apple Watch SE 3. A přestože se o těchto modelech zatím stále moc neví, respektive valná většina úniků hovoří jen o minoritních aktualizacích, před pár hodinami se svět díky novému úniku dozvěděl alespoň o jejich novém čipu S11. Díky tomu tak dostáváme přesnou představu o tom, co od novinek z hlediska čipů čekat očekávat. Žádná revoluce ve výkonu se však neblíží.
Podle uniklých detailů bude S11 vycházet ze stejné architektury T8310, kterou známe z předchozích S9 a S10 čipů, což však ve výsledku není příliš překvapivé Apple totiž už delší dobu používá stejnou základní technologii pro více generací hodinek, přičemž podobně tomu třeba bylo u S6, S7 a S8. Co se pak týče přímo čipu S11, ten bude mít 64bitový dvoujádrový procesor s čtyřjádrovým Neural Enginem, podporou druhé generace Ultra Wideband a úložným prostorem 64 GB.
To ale samozřejmě neznamená, že Apple nic nezměnil. U S10 například upravil design čipu, aby byl tenčí a zabíral méně místa uvnitř hodinek. Podobně lze očekávat, že S11 přinese menší optimalizace, ale žádný výrazný nárůst výkonu. Pro opravdový skok si budeme muset počkat na S12, který by měl přijít až s Apple Watch Series 12 v roce 2026 a nabídnout novou mikroarchitekturu s vyšším výkonem.
Premiéra nových hodinek, tedy Series 11, Ultra 3 a SE 3, se očekává na tradičním zářijové Apple Keynote. Pokud ale hledáte revoluční nárůst rychlosti, zřejmě upgradovat na letošní model nebudete.