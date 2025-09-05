Zavřít reklamu

Ulovte si na DATARTu svou slevu na akční kamery Insta360

Komerční sdělení: Letní výprodeje jsou v plném proudu a DATART tentokrát přichází s něčím opravdu zajímavý – konkrétně nabízíslevy na Insta360 kamery. A že je o co stát! Ve slevě jsou totiž modely, které vyčnívají svou kvalitou i inovacemi, ale za cenu, co vám vyrazí jen dech, ne peněženku.

Třeba parádní Insta360 X5 – 8K 360° outdoor kamera s FlowState stabilizací, voděodolností až do 15 m, výměnnými čočkami a baterií s 185 minutami výdrže. U něj teď DATART odečetl 1 800 Kč z původních 14 990 Kč, takže vám místo 14 990 Kč bude radost stát „jen“ 13 190 Kč. A doprava je k tomu zdarma. 

Nebo co takhle Insta360 X4? Ta je nyní v akci za 9 590 Kč místo běžných 11 890 Kč, tedy o pěkných 2 300 Kč levněji (sleva 19 %). Krásné 8K záznamy, FlowState stabilizace, dotykový displej i Active HDR – to všechno teď máte téměř za cenu jedné špičkové slušné kompaktky. A pro ty, kdo chtějí výkon, odolnost a rychlé reakce je tu Insta360 Ace Pro 2, která teď stojí 6 190 Kč místo 8 290 Kč, což je skvělá nabídka. Tím spíš, když tato kamera vydrží i drsné podmínky v mraze, v v horku či ve vodě. Slev je ale mnohem víc! 

Zkrátka a dobře, jestli vás baví video, chcete se posouvat dál, nebo hledáte vuž nyní ánoční dárek, Insta360 akce u DATARTu je skoro, jako kdyby vám někdo naděloval kameru předčasně. Chce to ale být rychlý. Jakmile se kamery za super ceny vyprodají, nemusí už být neskladněny za tyto ceny. 

