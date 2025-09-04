Víkend plný slev na iStores sráží ceny Maců a iPadů na minimum! Levněji ale pořídíte i Apple Watch či příslušenství

Komerční sdělení: Rádi byste si koupili nový Mac, iPad, potažmo Apple Watch či nějaké to příslušenství k vaším jablíčkům? Pak pro vás máme tip na super akci, která vám přesně tohle umožní. Na iStores.cz totiž probíhá od pátku 5. září do neděle 7. září parádní slevová akce Víkend plný slev, v rámci k které – jak už název napovídá – můžete nakoupit spousty produktů za fantastické ceny. A když říkáme fantastické, myslíme tím opravdu fantastické!
Do nabídky se toho dostalo opravdu hodně a nutno říci, že je rozhodně o co stát. Co byste řekli například na MacBook Air M2 se 16GB RAM a 512GB úložištěm jen za 23 990 Kč? Zlevnil ale třeba i 15“ MacBook Air M3, který je k dostání od 26 990 Kč. A ani MacBooky Pro nejsou tentokrát vůbec drahé! 14“ model s čipem M3 seženete už od 33 990 Kč, což je vzhledem k výkonu a dalším přednostem tohoto zařízení opravdu fantazie. Jste-li příznivci desktopových stanic, je tu pro vás iMac M3 od 22 990 Kč či Mac mini M2 od 7990 Kč.
Slevám neunikly ani iPady s tím, že zlevnily jak základní modely 10. generace, které seženete díky tomu od 8490 Kč, tak i iPady mini 6. generace, které jsou k dostání taktéž od 8490 Kč, potažmo iPady Air jak v 11“, tak 13“ variantě. Fanoušky Apple Watch zase potěší to, že Apple Watch Series 9 půjde sehnat od 6990 Kč, což je taktéž opravdu velkorysá nabídka. Když k tomu navíc přičteme až 50% slevy na příslušenství a to i to originální z dílny Applu, dostáváme akci, kterou by byl skoro až hřích nevyužít.
Kompletní nabídku zlevněných Apple produktů v rámci Víkendu plného slev naleznete zde