QNAP QHora routery nyní podporují IPS a zdarma posilují ochranu proti ransomwaru

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes oznámila, že její vysokorychlostní routery (směrovače) řady QHora — QHora-301W, QHora-322 a QHora-321 – budou ve firmwaru verze 2.6.0 podporovat funkci Intrusion Prevention System (IPS). Tato funkce je aktuálně dostupná bez licenčních poplatků, což umožňuje podnikům posílit svou první linii obrany proti útokům ransomwaru pouhým zapnutím služby QuWAN SD-WAN.
Řada QHora kombinuje vysokorychlostní připojení 2,5GbE a 10GbE s detekcí založenou na signaturách IPS a blokováním v reálném čase. Díky automaticky aktualizované databázi hrozeb, QHora routery okamžitě zachycují viry, trojské koně a pokusy o vniknutí a poskytují proaktivní ochranu, která pomáhá organizacím bojovat proti stále sofistikovanějším kybernetickým hrozbám.
„Mnoho malých a středních podniků čelí při zavádění pokročilých bezpečnostních opatření problémům kvůli nákladům na licence,“ uvedla Chun-Yu Chen, produktová manažerka společnosti QNAP, a dodala: „Zavedením IPS do řady QHora bez licenčních omezení chceme podnikům pomoci nákladově efektivně posílit bezpečnost síťového perimetru.“
Kromě IPS zahrnují routery řady QHora také komplexní sadu funkcí pro správu zabezpečení a směrování:
- Firewall L3/L7: Podporuje hloubkovou kontrolu paketů (DPI) pro detailní ochranu na úrovni aplikací.
- Blokování GeoIP a filtrování webového obsahu: Blokuje vysoce rizikový regionální provoz a chrání interní prohlížení webových stránek.
- QoS, VLAN a směrování podle zásad: Splňuje požadavky pokročilých síťových konfigurací.
V kombinaci s řešením QNAP QuWAN SD-WAN podporují routery QHora nejen propojení mezi zařízeními QNAP, ale mohou se také připojit k routerům jiných značek prostřednictvím trasově orientovaného IPsec VPN. To umožňuje podnikům bezpečně propojit centrálu s pobočkami a dosáhnout šifrovaného a stabilního přenosu dat mezi jednotlivými lokalitami. Společnost QNAP bude i nadále rozšiřovat bezpečnostní funkce řady QHora, aby pomohla malým a středním podnikům vybudovat moderní síťovou infrastrukturu, která bude rychlá, bezpečná a snadno spravovatelná i pro SMB.
Další informace o IPS a dalších bezpečnostních funkcích, které QHora nabízí ve spolupráci s QuWAN, naleznete na adrese: https://www.qnap.com/go/software/quwan.