QNAP získala ocenění MSP Today Product of the Year 2026

QNAP® Systems, Inc. dnes oznámila, že její řešení, NAS operační systém QuTS hero h6.0, bylo společností TMC, přední globální mediální společností uznávanou za budování komunit v oblasti technologií a podnikání prostřednictvím živých akcí a digitálních marketingových platforem, vyhlášeno vítězem ceny MSP Today Product of the Year 2026.
Ocenění MSP Today Product of the Year Award vyzdvihuje výjimečné produkty a služby, které posouvají oblast spravovaných služeb vpřed – dodávané prostřednictvím partnerských kanálu a speciálně navržené tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám koncových uživatelů. QuTS hero h6.0 byl vybrán pro svou inovaci, výkon a měřitelný dopad na zákazníky i partnery.
QuTS hero h6.0 je podnikový operační systém pro ukládání dat založený na ZFS s absolutní ochranou proti tichému poškození dat. Je postaven na základech bezkonkurenční integrity dat a schopnosti samoléčení, což firmám umožňuje využívat vysoce výkonná a odolná řešení. V rámci cloudem spravovaného ekosystému umožňuje efektivní správu více zákaznických prostředí, zatímco samotný operační systém NAS poskytuje komplexní zálohovací strategie 3-2-1-1-0 a odolnost vůči ransomwaru díky neměnnosti dat – umožňuje MSP škálovat služby s nižšími celkovými náklady na vlastnictví a maximální integritou dat.
„Je nám ctí toto ocenění získat,“ řekl Jack Liou, generální ředitel společnosti QNAP. „QuTS hero h6.0 představuje významný přínos pro MSP, který kombinuje průmyslovou spolehlivost s centralizovanou správou a přináší vyšší marže a špičkovou ochranu dat pro jejich klienty.“
„Je mi velkým potěšením ocenit společnost QNAP jako držitele ceny TMC’s MSP Today Product of the Year Award pro rok 2026 za jejich inovativní řešení QuTS hero h6.0,“ řekl Rich Tehrani, generální ředitel společnosti TMC. „Naši porotci byli ohromeni nejen výkonem a funkcemi produktu, ale také závazkem společnosti QNAP vůči partnerskému kanálu, který partnerům umožňuje poskytovat výjimečné služby a dosahovat významných výsledků pro jejich klienty.“
Vítězové ocenění 2026 MSP Today Product of the Year Award budou představeni na MSP Today, předním informačním zdrojem pro poskytovatele spravovaných služeb, a také na mediálních platformách TMCnet.
- QuTS hero h6.0 je nyní k dispozici v QNAP Centru stahování. Pro více informací navštivte.