Jablíčkářům dochází trpělivost! Ve velkém chtějí přejít na ohebné Androidy

Jiří Filip
Ohebné smartphony patří už několik let mezi největší lákadla androidího světa a vzhledem k tomu, jak příjemný svěží vítr přinesly do mobilního světa se vlastně této skutečnosti absolutně nedá divit. Mnozí jablíčkáři proto netrpělivě čekají, až se do tohoto segmentu konečně pustí i kalifornský gigant, aby si mohli kouzlo ohebných smartphonů taktéž náležitě užít. Jak se však zdá, pohár trpělivosti mnoha z nich začíná pozvolna přetékat. Podle nového průzkumu totiž až třetinu amerických uživatelů iPhonů už nebaví na ohebný iPhone čekat a uvažuje proto, že ještě letos přesedlá na Samsung nebo Google, aby si skládací zařízení vyzkoušela. Otázkou ale je, zda tato čísla vůbec dávají smysl.

Průzkum společnosti SellCell proběhl mezi dvěma tisíci majiteli iPhonů v USA, což je z hlediska statistiky slušně vypovídající vzorek. Výsledky ale působí trochu rozporuplně. Například 68,3 % dotázaných tvrdí, že plánují letos upgradovat na iPhone 17. To je extrémně vysoké číslo, když vezmeme v úvahu, že lidé si dnes telefony obvykle nechávají čtyři až pět let a zároveň se řada 17 nezdá nějak extrémně zajímavá. Zároveň ale stejný průzkum uvádí, že 30,3 % uživatelů by raději sáhlo po skládacím zařízení od Samsungu nebo Googlu.

Ž má skoro třetina jablíčkářů namířeno ke konkurenci, jen proto, že Apple své skládací řešení nabídne až v roce 2026, zní na první pohled poměrně šíleně Jenže realita bude nejspíš trochu střízlivější. Jednak je u podobných průzkumů velký rozdíl mezi „uvažuji o tom“ a „opravdu to udělám“. A jednak si lze jen těžko představit, že by desítky procent věrných zákazníků Applu hromadně utíkaly těsně předtím, než se na trhu objeví první iPhone Fold. Ohebné telefony jsou navíc již na trhu poměrně dlouho a z klasických iPhonů se tak dalo „přeběhnout“ již podstatně dříve. 

Pro Apple pak vyplývá z výsledků směs pozitivních i méně potěšujících zpráv. Dobrou zprávou je, že dvě třetiny respondentů chtějí přejít na iPhone 17, což je o něco více než v loňském roce u iPhonu 16. Tou horší je, že polovina oslovených přiznává, že jim Android začíná být v něčem zajímavější. Nejčastěji zmiňují umělou inteligenci, nižší cenu, kvalitní fotoaparáty a právě skládací telefony. Například 44 % dotázaných označilo AI funkce u iPhonů za velmi důležité a to včetně těch, které se týkají focení a úprav fotografií. I to naznačuje, že umělá inteligence se stává jedním z hlavních taháků v boji mezi Apple a Androidem. Jedním dechem je nicméně třeba znovu zopakovat, že podobné průzkumy bývají mnohdy velmi vzdálené realitě a je proto otázkou, kolik uživatelů skutečně přejde – ať už na skládačku s OS Android, nebo na iPhone 17. 

