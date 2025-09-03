iPhone 17 má zaděláno na pořádný prodejní hit!

Podle nového průzkumu platformy SellCell se chystá až 68,3 % současných uživatelů iPhonů ve Spojených státech přejít na některý z modelů řady iPhone 17. Z dotazování více než 2 tisíc uživatelů vyplynulo, že největší zájem je o iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max, které si plánuje pořídit 38,1 % respondentů. Standardní iPhone 17 si vybralo 16,7 % a o zcela nový iPhone 17 Air s ultra tenkým designem projevilo zájem 13,5 % uživatelů. Jen 3,3 % dotázaných čeká výhradně na skládací iPhone, který Apple zatím nepředstavil.
Více než 72,9 % uživatelů uvedlo, že jsou se svým iPhonem spokojenější než v minulosti. Nicméně 27,1 % má pocit, že Apple „ztrácí náskok“ před konkurencí. Hlavním důvodem pro koupi nového modelu je výdrž baterie (53 %). Další motivace zahrnují nový design a funkce (36,2 %), zlepšení displeje (34,3 %), fotoaparátu (28,1 %) a umělé inteligence či softwaru (7,1 %). Hlavním odrazujícím faktorem zůstává cena, což uvedlo 68,9 % uživatelů. Další důvody zahrnují spokojenost se současným zařízením (71,7 %), zájem o skládací telefony (7,5 %), nechuť k eSIM (6,6 %) či zvažovaný přechod na Android (5,3 %). Pokud Apple nepředstaví skládací iPhone do roku 2026, až 20,1 % respondentů by zvážilo přechod k Samsungu a 10,2 % ke Googlu. Přesto 69,6 % uživatelů uvedlo, že u Applu zůstanou bez ohledu na kroky konkurence. Zajímavostí je, že 47,5 % respondentů by vyměnilo delší výdrž baterie za tenčí konstrukci. Funkce Apple Intelligence považuje za důležitou 44 % uživatelů, zatímco třetina ji nevnímá jako zásadní. Průzkum proběhl v srpnu a ukazuje, že Apple může očekávat silný start prodeje nové řady. Plánujete upgrade?